Jong horecaduo uit Roeselare zet schouders onder café De Koornmarkt in Izegem dat zeven op zeven open zal zijn: “Meteen kerstmarkt in openingsweekend”

Tom Sintobin ruilde café De Koornmarkt in voor Kaffee Lagaar en twee jonge, ambitieuze snaken springen nu in het gat dat ontstaan was in de Izegemse horecawereld. Enrique Espriet (23) en Tibo Decruw (20) nemen de zaak over en willen openen op vrijdag 15 december. “En op zondag 17 december is er hier meteen als kerstmarkt voor onze deur op de Korenmarkt. Mooi meegenomen in ons openingsweekend. We zullen ook zeven op zeven open zijn.”

Roeselarenaars Enrique Espriet en Tibo Decruw werkten eerder al samen in de horeca, voor het eerst starten ze nu ook samen een project. “We waren hier vroeger nog geweest, willen hetzelfde caféconcept van De Koornmarkt hier aanhouden. Eten zullen we niet serveren, maar we mikken op eenzelfde publiek als hetgeen hier vroeger al over de vloer kwam. Iedereen is hier welkom voor een frisse Stella of een ander drankje.”

Verenigingen en clubs welkom

Momenteel is het jonge duo bezig met een make-over van het café. “We zullen het wat anders aankleden, maar de indeling van het café blijft uiteraard hetzelfde. Op vrijdag 15 december willen we voor het eerst openen, van dat weekend willen we ook iets feestelijk maken. En we hebben ook geluk: op zondag 17 december is er hier kerstmarkt voor de deur.”

Het duo staat ook open voor verenigingen die van café De Koornmarkt hun lokaal willen maken. “Zaal- en minivoetbalploegen zijn hier zeker welkom, we denk er ook aan om een kaartclub op te richten en een spaarclub. Er hangt hier immers nog een spaarkas.”