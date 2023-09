Jeugdhuis De Komeet uit Ardooie wint Belgisch kampioenschap Beerpong 2023

Zaterdag ging het BK Beerpong voor het eerst door in Lichtervelde, tijdens Beats ’n Bots. 256 deelnemers deden een gooi naar de overwinning, goed voor 128 teams. JH De Komeet uit Ardooie, met deelnemers Maxime Debruyne en Axl Loyson, kon het BK winnen.

Het laatste duel won dit duo van ‘The Masters of Pong-Fu’ uit Antwerpen, met duo Brent Theyssens en Jens Verdonck.

Veel liefde

De organisatoren zijn heel tevreden, net als de deelnemers en het publiek. “Iedereen die deelnam was opgetogen en speelde fanatiek mee. Eens de winnaars bekend waren, zag je het respect dat de ploegen voor elkaar hebben, er werden heel wat knuffels uitgedeeld. Alles is sportief verlopen”, zegt Victor Schellens, één van de organisatoren. “Het West-Vlaamse supportersteam heeft de overwinnaars in de lucht gestoken en hen op handen gedragen.”

“Hoewel we niet in topvorm waren, ging het wel goed en deden we het beter dan verwacht” – Maxime en Axl van JH De Komeet

Maxime en Axl van JH De Komeet waren niet echt in topvorm zaterdag, en dachten niet aan een overwinning bij de start. “We zagen het niet aankomen, we hadden niet echt een topdag. De avond ervoor waren we wat te laat gaan slapen. Uiteindelijk deden we het wel goed, in tegenstelling tot onze vrienden. Na negen duels raakten we in de finale”, zegt Maxime. “Het BK Beerpong was heel tof, mooi weer en onze vrienden stonden aan de kant luid te supporteren. Het verliep heel ontspannend en niemand nam het te serieus of vitte op kleine dingen. Het was top.”

Wim Soutaer

Er was ook nog een optreden van Wim Soutaer. “Hij was een deel van het publiek en werd op de schouders gedragen, hij dronk pintjes met hen mee. We hebben superpositieve reacties gekregen”, zegt Victor. “Het publiek at Wim op… en omgekeerd ook.”

256 deelnemers deden een gooi naar de overwinning in het BK beerpong. © Foto Kurt

Of ze het volgend jaar opnieuw willen organiseren? “De reacties hier zijn positief, maar vraag ons dat nog eens binnen een paar weken, momenteel zijn we te moe om daaraan te denken”, lacht het ganse team.