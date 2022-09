Jens Vanhove gaf een nieuw elan aan De Ondank, een volkscafé met een muzikale geschiedenis

Sinds 1 april 2018 is Jens Vanhove (33) de patron van café De Ondank in de Lendeleedsestraat. En hij maakte er weer de druk beklante herberg van vroeger van. “Ik heb hier ook al geïnvesteerd in een nieuw terras en ruimte voor de kinderen. En dat heeft al geloond.”

Op een maandagmiddag heeft Jens Vanhove net gedaan met een grondige poetsbeurt van het café. “Ja, dat doe ik zelf. Met de hulp van mijn ma Leentje Ricart. We doen hier zoveel mogelijk zelf, ook heel wat uitbreidingswerken heb ik zelf voor mijn rekening genomen. Het gebouw is eigendom van de gebroeders Spriet. In coronatijden heb ik het terras uitgebreid en dat mag je toch wel een schot in de roos noemen.”

Tineke achter de toog

Veel cafés gaan er prat op dat iedereen er over de vloer komt, maar in De Ondank is dat echt wel zo. “Van 7 tot 77 jaar. Of zelfs nog jonger, heel wat grootouders komen hier met hun kleinkinderen. We hebben hier een speeltuin aangelegd, terwijl oma en opa van een drankje genieten, kunnen de kinderen zich uitleven. Maar we hebben hier even goed mensen die aan de toog hun pintje komen drinken, zelfstandigen die na hun dagtaak nog eens binnen wippen of onze kaarters die op zondagmorgen al om 9 uur klaar staan om een partijtje te manillen.”

De Ondank was ook jarenlang de thuishaven van Radio 2000 en Radio Excellent

Het café heeft ook een rijke geschiedenis. De cafébijlage van Ten Mandere van de hand van Bart Blomme leert ons dat Werner Belaen en Erna Verbrugghe tussen 1963 en 1978 het café open hielden. De plaatselijke renner Wilfried Canniere had er zijn supporterslokaal, er vonden regelmatig duivenvluchten plaats en achter het café werden hanengevechten gehouden. Maar het café zou later ook grote bekendheid genieten als thuishaven van Radio 2000 en vervolgens Radio Excellent, de voorlopers van wat nu Radio I.R.O. is geworden. Nu nog is aan de gevel van het café het opschrift van Radio Excellent daar een stille getuige van.

Daniël Debeyne was de drijvende kracht achter de lokale radio. Marie-Thérèse Houthaeve, de moeder van Quicky en alom bekend als Tinneke, assisteerde hem erbij. Toen ze rond de milleniumwissel ermee ophielden, kwamen Eddy Corteville en Marleen Buyse in de zaak, zij zouden het tien jaar open houden. Vervolgens werd Kathy Steelandt de nieuwe bazin, tot Jens Vanhove haar dus afloste. “Ik was hier klant en hoorde dat het café over te nemen stond. Zelf kom ik uit de metaalsector, ik werkte bij Meditech. Maar een bestaan als cafébaas, daar had ik altijd al van gedroomd.”

Groeiende dartsclub

Jarenlang genoot De Ondank ook bekendheid als thuishaven van de tafelvoetbalclub, waardoor heel wat competitiespelers naar de Lendeleedsestraat kwamen afgezakt. Die tafelvoetbalclub is er nu niet meer, maar het café heeft wel nog heel wat verenigingen. “Er is nog onze minivoetbalclub de Ondanksjotters. Onze kaartclub is ook nog op post en we hebben een pronostiekclub waarbij we iedere week een gokje wagen op 12 wedstrijden. Negen uit de Belgische eerste klasse en nog drie buitenlandse matchen. Daar hebben we 42 leden, dat blijft zowat constant. Onze dartsclub kent dan weer groeiende interesse, we spelen om de twee weken op donderdag. Misschien hangen we nog een dartsblok bij om het ledenaantal te kunnen optrekken. En ook de Iseghem Bruges Clan, de supportersclub van blauw-zwart, is hier gevestigd. Ze trekken naar de thuismatchen met de bus, samen met de club uit het Bockorcafé in Ingelmunster. We hebben een 60-tal leden.”

Tijd voor een babbel

Jens Vanhove heeft een druk bestaan. “Eigenlijk ben ik maar twee halve dagen hier niet aanwezig, woensdagnamiddag en donderdagvoormiddag.” De Ondank is op maandag open vanaf 16 uur, op dinsdag van 10 tot 13 uur en vanaf 16 uur, op woensdag enkel van 10 tot 13 uur en op donderdag vanaf 16 uur. Op vrijdag hanteert Jens dezelfde openingsuren als op dinsdag, op zaterdag gaat het café open van 10 tot 13 uur en vanaf 17 uur tot sluitingstijd, op zondag van 9 uur tot de laatste kaarters hun laatste troef gespeeld hebben, vaak omtrent 14 uur en in de namiddag dan opnieuw van 17 uur. “Tijdens de week tracht ik het in mijn eentje te doen, maar het kan dan ook best druk zijn. Soms zou op dat moment een extra kracht wel welkom zijn. Maar hoe druk ook, ik tracht altijd tijd te maken voor een babbel met de mensen. In de weekends doe ik dan een beroep op flexi’s.”

Pelletkachel

Het café heeft ook de luxe een grote parking achteraan te hebben. “En ook in de straten rondom kunnen er nog wel wat wagens staan. Straks is het vijf jaar dat ik het café open houd en ik kan ondertussen al een boek schrijven. Je ziet en hoort veel. Momenteel is hét gespreksonderwerp natuurlijk de stijgende prijs van de energie. Daar hebben we zelf ook mee af te rekenen. Zo heb ik nu een pelletkachel in het café geplaatst. Maar de prijs van de pellets is nu ook al verveelvoudigd en je kan er nauwelijks nog aan geraken. We zien wel waar het ons brengt. Ik zie het best wel zitten om nog lang café te houden, ik doe het gewoon graag. Maar het moet ook allemaal betaalbaar blijven, ook voor de klanten.”

Op een vrij moment gaat Jens die van Ingelmunster afkomstig is graag een glas drinken bij Martin in De Hazekapel. “Het was recent mijn verjaardag en dat hebben we daar gevierd. Je moet je collega’s ook wat gunnen”, knipoogt Jens.

En ondertussen kijkt hij al wat vooruit. “Straks is het WK voetbal, dan zet ik misschien extra tenten om het volk te ontvangen.”