Jean-Marie (67) debuteerde vijf jaar geleden als cafébaas in Plan B, het volks muziekcafé dat ook een kruidenierszaak is

Plan B was ook plan B voor Jean-Marie Temmerman (67) toen hij vijf jaar geleden in Izegem het café overnam. Maar ondertussen heeft hij zijn draai gevonden in het café waar muziek een voorname rol speelt en waar je ook boodschappen kan doen. Maar daar heeft het kruideniersverleden van Jean-Marie alles mee te maken.

Het café in de Kloosterstraat heeft al een rijke geschiedenis, maar dan als café ’t Putje. Freddy Vanpachtenbeke was er een iconische cafébaas, de tachtiger staat nog steeds achter de toog, maar dan in De Plataan waar hij de bar mee uitbaat. De spionkop Rood-Zwart van KFC Izegem hield in ’t Putje in een ver verleden de vergaderingen en in 2015 werd het Bavik-café omgedoopt tot Plan B. “Dat was nog door de uitbaters voor ons.” Het was Jolien Catteeuw, die kort het café openhield, later zouden er nog uitbaters komen vooraleer Jean-Marie eind 2017 zijn intrede maakte en meteen ook zijn vuurdoop kreeg als cafébaas. “Ik ben van de kust afkomstig, maar had negen jaar tegenover de kerk in Hooglede een buurtwinkel. Maar toen het pand verkocht werd om plaats te ruimen voor een nieuwbouw waar nu een eethuis is, moest ik wel op zoek naar iets anders. Ik was toen al de 60 voorbij, ik was normaal gezien kruidenier gebleven. Maar we woonden ondertussen al een tijdje in Izegem en zo zag ik dat het café hier over te nemen stond.”

Oude bingokasten

Jean-Marie hield er grote kuis en fleurde het interieur op. Als handelaar in antiek en brocante zie je natuurlijk dat hij zijn eigen stempel zette op het café. “We hebben hier letterlijk eens de bezem doorgehaald, er stonden hier nog oude bingokasten en versleten biljarttafels. In het begin was het ook niet makkelijk. Je moet wat je eigen publiek zien te zoeken en dat was niet altijd evident. Ook omdat het café niet meer een al te beste reputatie had. De naam zelf van het café hebben we behouden, dat vond ik wel goed klinken.”

“We serveren hier ook meer dan 60 soorten thee. Mijn vrouw is herboriste…”

Verenigingen huisvest Jean-Marie niet in Plan B. “Er hangt hier een dartsbord en er wordt al regelmatig eens een pijltje gegooid, ik heb hier ook groepjes gasten die komen kaarten. Maar dat allemaal in een ongedwongen sfeer en niet in clubverband.”

Late roeping

De openingsuren van de herberg zijn ondertussen ook aangepast. Maandag blijft de sluitingsdag. “Maar na corona en met de stijgende energieprijzen besloten we tijdens de week overdag niet meer te openen. In principe gaan we nu elke avond open om 17 uur, op vrijdag vanaf 16 uur en in het weekend vanaf 11 uur en dit doorlopend. We hebben onze stek wat moeten afdwingen, maar hebben nu een trouw cliënteel dat soms wel van buiten de Izegemse stadsgrenzen komt.”

Jean-Marie heeft het nog maar net verteld of de Roeselaarse stand-up comedian Marneikel die afgelopen weekend in het Shiva-center in Ingelmunster optrad, komt het café binnen gedoken met zijn partner. Meteen volgt wat over en weer geplaag tussen cafébaas en klant. “We lachen hier al graag eens, en ze lachen nogal vaak met mij”, knipoogt Jean-Marie. Hij kan het allemaal hebben. “Vroeger hielp ik wel eens met een maat om te bestellen, maar ik maakte mijn debuut als cafébaas na mijn 60ste.”

Kip in pepersaus

In het café wordt Bavik-pils geschonken en de biertjes die verbonden zijn aan de brouwerij De Brabandere. Maar ook een breed assortiment aan… thee. “We hebben meer 60 soorten. Mijn echtgenote is herboriste”, verklaart Jean-Marie. De theetjes prepareert hij ‘à la tête du client’. “Hij past ze aan aan de gemoedstoestand van de klant”, voegt zijn echtgenote er aan toe.

Er is ook een vrij uitgebreide eetkaart. Van pasta’s over kip in pepersaus tot waterzooi. En dat voor een prijsje van meestal net onder de tien euro. “Omdat we nu op de middag gesloten zijn, draait de keuken wat minder. Maar in het weekend hebben we wel nog onze eters.”

Kroegentocht

Maar Jean-Marie sleepte ook zijn kruideniersverleden mee naar Plan B. “Je kunt hier inderdaad ook boodschappen doen, we hebben een beperkt aanbod, maar we kunnen vaak mensen die iets te kort hebben uit de brand helpen.” Van bloem tot conserven en pasta’s, het staat er allemaal uitgestald als je het café binnen komt.

Jean-Marie heeft ook al zijn terrasstoelen en -tafels boven gehaald. “Dat mocht sinds 1 maart. Op zonnige dagen draait dat wel, maar het moet ook allemaal te belopen zijn.” Van de organisaties in de stad Izegem heeft het café niet echt veel volk. “Nee. Kijk naar de Batjes. Die zijn eigenlijk eerst twee jaar door corona uitgesteld en vorig jaar was dat ook geen voltreffer.”

Jean-Marie neemt straks weer deel aan de kroegentocht op vrijdag 12 mei. Muziek is er ook altijd aanwezig en zowat maandelijks nodigt Jean-Marie een groep uit om te komen optreden in zijn toch vrij ruime café. Zaterdagavond was Splendidula te gast, een groep die Atmospheric Sludge/Doom brengt, zeg maar het hardere werk. Wat ook bevestigd wordt als Jean-Marie ze even uit zijn laptop tovert. “We brengen hier verschillende genres, ik ken ook wat volk uit de muziekwereld. Maar het is ook zaak het betaalbaar te houden natuurlijk.”

Zijn passie voor brocante en antiek leeft nog altijd. “En dat zal ook altijd zo blijven, daarmee ben ik dus vooral overdag bezig.”

Groener Kerkplein

Plan B is ook buur van café ’t Elfde Gebod en in het korte Kloosterstraatje is met Maison M nog een horecazaak. “Het Kerkplein zou best eens verfraaid mogen worden en wat groener”, meent Jean-Marie. “Daarvoor hebben we al aangeklopt bij het stadsbestuur, maar we wachten nog op nieuws.”