Izegem Klinkt opnieuw op vrijdag 12 mei; avondje vol muziek op elf locaties

Op vrijdag 12 mei dompelen de Izegemse cafés zich weer onder in een muzikaal bad. ‘Izegem Klinkt’ brengt op elf locaties een optreden, van een bluesgroep tot dj-sets. Alles is aanwezig om er opnieuw een topavond van te maken. De toegang is gratis.

De Leutvrienden, de organisatoren van Izegem Klinkt, zijn er klaar voor. De datum van het muzikaal festijn is dit jaar vrijdag 12 mei; vanaf 21 tot 1 uur kun je op diverse locaties optredens meepikken.

Een van de muzikanten is Chris Corn, in het dagelijkse leven Christophe Versaevel. Een paar weken geleden was hij nog te horen in de Schaduwkapel in Ardooie, op vrijdag 12 mei ‘In de Oude Sint-Pieter’. Hoewel hij nu in Lochristi woont, heeft Chris Corn West-Vlaamse roots. “Ik ben 50 jaar geleden in Ieper geboren. Mijn vader is toen voor zijn werk als tekenaar bij Picanol naar Gent verhuisd. Ik heb nog veel familie in het Ieperse. Mijn schoonbroer Frank Denolf woont bovendien in Izegem. Ik kom wel vaker in de streek optreden, zoals in De Biechtstoel in Meulebeke waar ik een jaar of twee geleden te gast was. Ik denk dat de organisatie zo bij mij terechtkwam.”

Terug na hartaanval

Het mag eigenlijk een half wonder heten dat Chris opnieuw op het podium staat. “In december ben ik getroffen door een hartinfarct, iets wat ik totaal niet had zien aankomen. Ik ben momenteel nog aan het revalideren, binnen twee weken mag ik opnieuw gaan werken. Ik ben aan de slag als pedagoog in een crisisopvangcentrum voor meisjes die geplaatst zijn door de jeugd-rechter. Best een pittige job inderdaad, maar ik doe het al 20 jaar erg graag.”

Chris Corn treedt bij verschillende formaties op, maar op Izegem Klinkt komt hij solo met zijn gitaar. “Ik ben nog nooit ‘In de Oude Sint-Pieter’ geweest. Maar ik hou van kroegentochten; ze zijn ook steeds dunner gezaaid. Ik pas me aan aan mijn publiek. Ik breng nu geen eigen werk, maar ik heb 500 nummers in de vingers zitten. Ik kan daarmee veel richtingen uit; ik laat ook vaak het publiek mee beslissen. Ik heb letterlijk menukaarten waar de mensen kunnen uit kiezen. We zien wel wat de avond brengt”, glimlacht Christophe.

Het programma

Om de mensen die eerst nog iets willen eten dat comfortabel te laten doen, begint het optreden van Chris Corn pas om 22 uur. Op de andere locaties gaan de optredens om 21 uur van start. Het gaat om volgende locaties en optredens: Bierkasteelterras Grote Markt (Girls From Below), De Vagant (Serendipity), Koornmarkt (Filet Pure), Leute’s (Tattootom & The Blank Sheets), Playa (MFH), Vlaams Huis (Resident dj’s), Plectrum (Retired Punx), ‘t Damberd (Doghouse Sam & His Magnatones), Plan B (Appelblauwzjigroen), ‘t Doolkruydt (Ides), In de Oude Sint-Pieter (Chris Corn) en Ariba (Dennis Cartier en Robert Abigail).