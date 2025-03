‘Izegem Klinkt’ op vrijdag 16 mei in tien cafés en op het Bierkasteelterras: “Van blues en funk tot een Foute Party-dj”

In tien cafés en op het Bierkasteelterras op de Grote Markt presenteert Izegem Klinkt dit jaar op vrijdagavond 16 mei elf optredens van zeer gevarieerde insteek. En er is ook weer heel wat Izegemse inbreng onder de muzikanten. En ook de jeugd krijgt een kans.

Op het Bierkasteelterras vlak voor Elektro Vervaecke krijgen beginnende bands een kans om zich te tonen aan het grote publiek, als het ware in het voorprogramma van de ‘kroegentocht’ die nu al jaren als Izegem Klinkt door het leven gaat. “Underground is een band met Cyan De Wilde van Chiro Emelgem, samen met zijn maten hebben ze een opleiding genoten aan Art’Iz. Zij krijgen de kans om zich meteen te tonen en te smijten”, zegt Bjorn Olivier die met de Leutvrienden de organisatie op zich neemt.

Op het terras zul je ook weer alle Kasteelbiertjes kunnen krijgen aan een democratische prijs. “En ook Rouge 0,0 hebben we toegevoegd aan ons aanbod.”

Zonder café De Vagant

Izegem Klinkt zelf gaat van start om 21 uur, dit jaar dus in tien cafés. Door allerlei omstandigheden zijn er enkele weggevallen, onder meer café De Vagant die er al sinds de eerste editie bij was, staat er nu opgesloten bij na het afscheid van Sif Bogaert. Ook In ’t Geniep en Plan B haakten af.

Om de toer te beginnen starten we in Kaffee Lagaar, daar staat ‘Kiko & The Quarantines’ geprogrammeerd. De band ontstond in corona, vandaar ook de naam. Drie topmuzikanten brengen er sfeervolle covers, klassiekers en vergeten parels.

Even verderop in café de Koornmarkt mag de uitgeweken Izegemse Roosie Seys haar ding doen met de The Cover Store Xperience. Ze brengen hits uit de jaren 70, 80 en 90, ambiance gegarandeerd. Wie graag danst, zal er op de juiste plaats zijn.

Ook Leute’s , dat op 30 juni 2025 zal sluiten, is er nog een laatste keer bij op de Kroegentocht. Daar komt Blue Hearse een unieke mix van gitaarblues, bluesrock en funcky blues brengen. Wim Timperman, Bas Kindt, broers Andrzej en Bart Kerckhof zijn allen muzikanten uit het Izegemse, die bekend staan om hun energieke optredens.

Organisatoren zien ook met lede ogen aan dat het cafés in aantal maar achteruit blijft boeren

In café De Playa staat Vanairs geprogrammeerd, de coverband uit Dentergem bestaat al meer dan 30 jaar en speelde al op Dulle Dunderdag het terras van de Playa plat. Izegemnaar Jurgen Maertens speelt er op de keyboards.

In het Vlaams Huis dit jaar geen dj’s, maar iets totaal anders: The Gambits, een West-Vlaamse rockabilly coverband die sinds 2013 iedereen aan het dansen brengt met een gevarieerd playlist.

Bij Juri in ’t Plectrum komen The Mocrats, een band die repeteert in Wevelgem en vijf leden telt van diverse leeftijden. Maar met één passie: grunge en rock. Ze brengen covers uit de jaren 90.

Ook ’t Damberd is en blijft een vaste deelnemer en daar is blues niet weg te denken. Met PD Martin kon men er de winnaar van de The Belgian Blues Challenge 2024 strikken. De beste bluesband dus van het land, ze brengen originele blues met een moderne twist.

’t straatje doet mee

In de Sint-Pietersstraat dit jaar opnieuw drie deelnemende cafés. In ’t Doolkruydt komt Marnix Duhamel, bekend van The Basscats, met Tusn’t Volk de groepsnaam alle eer aan doen. Met een kleine bezetting begeven ze zich al spelend en zingend letterlijk tussen het volk.

In café In de Oude Sint-Pieter gaat men traditiegetrouw iets later van start, nadat de laatste hongerige magen gestild zijn. Met Little Chris, met zijn gitaar een rasentertainer van de bovenste plank, staat er topkwaliteit op de planken. Hij zal in de tuin van dit eetcafé zijn ding kunnen doen.

In café Ariba gooit men het dit keer ook opnieuw over een andere boeg. Daar staat wel een dj, maar eentje die niet weg te denken is op Foute Party’s. DJ Lucki Luc stond ook al op Hype O’Dream en Moose Bar, om er er enkele uit te pikken. Hij komt met feestnummers iedereen inpalmen. Hij stak ook al heel wat nummers in een eigen kleedje.

Een zeer gevarieerd aanbod. “We bieden opnieuw alles gratis aan, sponsors om ons te ondersteunen zijn altijd welkom uiteraard”, aldus de organisatoren die ook met lede ogen aanzien dat het aantal cafés elk jaar achteruit boert.

Izegem Klinkt op vrijdag 16 mei, start om 19 uur op het Bierkasteelterras, muziek in de tien cafés van 21 tot 01 uur. Meer info volgt op www.izegemklinkt.be.