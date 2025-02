In sfeercafé Markt 23 kreeg Pomeriaantje Lucky een verjaardagsfeestje: “Met zijn vriendjes en heel wat cadeautjes”

Danielle De Hulle blies op de Markt in Meulebeke het café dat ze eerder al had open gehouden nieuw leven in. “We zijn tevreden over hoe het loopt.” De cafébazin organiseert ook heel wat zelf, niet enkel optredens, maar afgelopen weekend een verjaardagsfeestje voor Lucky, haar Pomeriaantje.

Lucky, een Dwergkeeshondje of Pomeriaantje, is de mascotte van het café. “Hij komt vaak mee, meestal op de minst drukke dagen. Anders wordt het hem wat te veel. Maar iedereen kent hier Lucky. Hij is net twee jaar geworden en dat verdiende wel een feestje.” Heel wat andere hondeneigenaars kwamen ook opdagen. “Er zijn hier ook nog vijf Chihuahua’s, een Teckel en nog een Pomeriaantje. Lucky kreeg heel wat cadeautjes. Ik droom er ook van een Pomeriaan-club op te richten, waarbij we dan een wandeling kunnen maken met onze hondjes.”

Danielle organiseert de komende weken nog optredens in het café. Op zaterdag 29 maart komt Ed Grey countryrock brengen, op zaterdag 3 mei komt Danny Boy zingen. Beide optredens starten om 21 uur.