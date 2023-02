Iconisch muziekcafé Manuscript in Oostende decor voor ‘Belpop 100’ van Radio 1

Zaterdag van 9 tot 18 uur kan je in muziekcafé Manuscript in Oostende terecht voor een speciale live-uitzending van het Radio 1-programma ‘Belpop 100’. “Een mooie eer”, glundert zaakvoerster Vanessa Demeij.

Belpop 100 is een jaarlijks radioprogramma dat al twintig jaar op Radio 1 te horen is. Luisteraars kunnen stemmen op hun favoriete Belgische songs, die vervolgens van nummer honderd tot één worden uitgezonden. Nu strijkt het programma van presentatoren Floris Daelemans en Ayco Duyster neer in muziekcafé Manuscript, in de Langestraat in Oostende. De locatie wordt een hele dag het Belpop-café van Radio 1. “Oostende kent namelijk een lange traditie als muziekstad. Radio 1 wil dit mee uitdragen en tegelijk in het jaar na zijn overlijden een eerbetoon brengen aan Arno, één van Oostendes grootste artiesten”, klinkt het.

Vanessa Demeij, samen met Glenn Rotsaert uitbater van het bekende café, is in haar nopjes met de komst van de nationale radiozender. “Afgelopen zomer kwamen programmamakers van Radio 1 hier op ons terras een Duvel drinken. Ze waren onder de indruk van de leuke sfeer en na contactname via Toerisme Oostende werd besloten de Belpop 100 hier uit te zenden. Een mooie eer, natuurlijk, en al helemaal omdat we zelf Radio 1-luisteraars zijn”, lacht Vanessa. “Dat er een eerbetoon volgt voor Arno is knap, ook al omdat hij hier regelmatig eentje kwam drinken. Ook zijn broer Peter is hier vaste klant en repeteert ook boven onze zaak.” Met ‘Les yeux de ma mère’ stond de betreurde artiest vorig jaar al op nummer één in de Belpop 100.

“Het belooft een leuke dag te worden. Een crew van tien koppen sterk komt hier een hele dag radio maken, van 9 tot 18 uur. Naast muziek volgen ook interviews. Het café is gewoon open, iedereen mag komen genieten van de uitzending én ons café, uiteraard”, besluit Vanessa Demeij.