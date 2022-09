Horecatrio opent eind dit jaar een WK indoorcafé in goederenstation in Izegem

Van 20 november tot 18 december wordt in Qatar het WK voetbal afgewerkt. Een WK-dorp buiten is niet aangewezen, maar in Izegem krijgt men straks een WK Indoorcafé. “We zullen het goederenstation omtoveren tot een leuke voetballocatie. Je zult er de echte voetbalbeleving voelen.”

Het goederenstation staat momenteel leeg, maar eind dit jaar krijgt het een nieuwe tijdelijke bestemming. Daarvoor sloegen enkele horecamensen de handen in elkaar. Frederic Boulez (Bierkasteel) en Tom Sintobin runden samen al drie zomers Den Hof in het Blauwhuispark, nu zullen ze samen met Jurgen Defour – met wie Tom ook de Koornmarkt, maar straks vanaf 1 november ook de Grote Markt uitbaat – de schouders zetten onder dit WK-initiatief. “Het is het team achter Den Hof die dit op zich neemt, maar we zoeken wel nog partners. De locatie ligt wel al vast en lijkt ons ideaal.” Het station is langwerpig, achteraan komt een groot scherm en op de zijkanten kleinere schermen. “We zullen met Bekafun samenwerken voor de belichting. Er is ook een surround geluidssysteem. Je zal het gevoel hebben in het stadion te zitten”, vertelt Tom.

Grasmatten van ‘Club’

Ook qua aankleding willen ze de voetbalsfeer echt binnenhalen. “Er komen grasmatten. Waar we die halen? Die komen van ‘Club’. Maar welke club maken we later wel bekend”, klinkt het mysterieus bij Frederic Boulez.

“Tussen matchen door kunnen ook andere activiteiten gepland worden”

Het oude goederenstation, met hier v.l.n.r. Jurgen Defour, Tom Sintobin en Frederic Boulez, heeft nog niet aan charme ingeboet. © Frank Meurisse

Naast het goederenstation zal ook een buitenruimte gecreëerd worden om een sigaretje te roken en een plasje te gaan doen in de sanitaire voorzieningen. Ook gratis parking is er voldoende. “Eten en drinken zal er dus ook bij de vleet zijn. Qua eten mikken we bijvoorbeeld op een broodje Korenmarkt of streetfood.”

Van openingsmatch tot finale

De toegang zal in principe gratis zijn. Het WK Indoorcafé opent op 20 november bij de openingsmatch. Ook alle matchen van de Rode Duivels (woensdag 23 november om 20 uur tegen Canada, zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko en donderdag 1 december om 16 uur tegen Kroatië) worden uiteraard uitgezonden met aansluitende afterparty. “De deuren zullen zeker openen twee uur voor de wedstrijd. Ook de speeltijden zijn interessant, dus dat zit wel mee. En uiteraard hopen we dat de Rode Duivels ook doorstoten. En ook als de Rode Duivels de finale niet halen, zenden we die uiteraard uit. Bovendien is er ook de mogelijkheid om – nu we de locatie toch hebben – er tussenin ook andere activiteiten te organiseren.”