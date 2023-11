Hoppie vanaf 1 maart 2024 in café l’Abattoir: “Geen lange nachten meer, we willen er een dagcafé van maken”

Izegem David Stekelorum is de nieuwe eigenaar van l’Abattoir, Hein ‘Hoppie’ Dekiere wordt de man die het zal uitbaten. Streefdoel is om tegen 1 maart 2024 open te gaan met de herberg, die een complete make-over krijgt. “We willen hier een lekkere pint serveren en er vooral een gezellige bruine kroeg van maken.”

22 jaar lang – tot net voor de eerste lockdown – was Hein Dekiere de man achter ’t 25ste Uur. Meer zelfs, aan het café werd gerefereerd als Hoppies. Heel wat nachtjes had de Izegemnaar er gespendeerd, tot hij het genoeg vond. Met ’t Plectrum had hij al een nieuwe zaak, waar gerant Yuri Rommens de dagelijkse werking garandeerde.

Ervaren kroegbaas wordt straks gezicht van café van David Stekelorum

In coronatijden werd ook nog de overstap gemaakt naar café Den Beer in Meulebeke. “Maar daar loopt in het voorjaar van 2024 ons contract ten einde. We zullen dat niet verlengen. Yuri neemt de uitbating van ’t Plectrum ook volledig over. Voor de klanten zal daar niet veel veranderen, behalve dat ik er niet meer zal helpen. Mijn focus zal op l’Abattoir liggen.”

Nachtburgemeester

De entente tussen Hoppie en David Stekelorum ontstond ook redelijk toevallig. “Ik was al eens komen kijken naar het café”, geeft Hoppie toe. “Eigenares Martine Verbist wou niet meer verhuren, wel verkopen. Maar ik zag het niet zitten om die investering nog te doen. Daarvoor sta ik al wat te ver in mijn carrière.”

Na Hoppie was het enkele maanden later aan David Stekelorum, om via dezelfde tussenpersoon op het spoor van café l’Abattoir te komen. Hij besloot wel om de investering te doen. Stekelorum ging vervolgens op zoek naar een gerant en kwam door de gemeenschappelijke interesse in het café bij Hoppie terecht.

Hoppie was ooit de nachtburgemeester van Izegem, maar de 56-jarige Hein Dekiere wil van café l’Abattoir vooral een dagcafé maken. “Normaal gezien zal woensdag onze sluitingsdag worden. De andere dagen zullen we ‘s morgens om 10 uur openen en doorlopend open blijven. Het moet hier een gezellige bruine kroeg worden. We zullen een lekkere Stella serveren, maar ook de andere courante bieren. Ook voor een verzorgde koffie zal men hier terecht kunnen. In het weekend kan het wel eens wat later worden, maar in de week zullen we het niet veel later maken dan middernacht. Ik heb al genoeg nachten gedaan.”

Opfrissingen

Het café was tot voor kort onbekend terrein voor Hoppie. “Ik ben hier nooit binnen geweest toen Linda het nog runde. Maar het pand heeft zeker potentieel. We zien het alvast volledig zitten.”

De streefdatum voor de opening is 1 maart 2024. “In januari kunnen we starten met de opfrissingswerken, die zullen al snel enkele weken in beslag nemen”, aldus David Stekelorum, die er net nog een geslaagd derde verjaardagsfeestje van zijn café Ariba op heeft zitten. “De indeling van het café blijft hetzelfde, maar het interieur krijgt een totale make-over en nieuw meubilair. Al zullen we hier wel wat elementen, die trouwe klanten zeker zullen herkennen, behouden. We zullen ook een doorgang maken van het café naar het vroegere woongedeelte, waar we onze koelkasten kunnen plaatsen. Het sanitair werd vrij recent vernieuwd. Daarvoor moet je naar buiten. Via een koertje kom je in het sanitaire blok. Buiten is er ook de rookruimte.”

Verenigingen

Het café in de Vlietmanstraat heeft vooraan heel wat ruimte voor een terras. In de buurt is ook voldoende parkeergelegenheid. Hoppie gaat hier een nieuw verhaal schrijven, maar daarvoor neemt hij wel afscheid van café Den Beer in Meulebeke en keert hij dus helemaal terug naar de heimat. “Verenigingen zijn hier zeker welkom, we hebben er hier de ruimte voor. Waarom geen kaartclub? Ook wielertoeristen mogen zeker aankloppen. We zijn ook van plan om het voetbal op tv te tonen.”

Voor David Stekelorum is het een nieuwe stap in zijn horecacarrière. Naast Ariba, dat ondertussen na drie jaar al zijn stek heeft afgedwongen in het Sint-Pietersstraatje, en café l’Abattoir heeft de ondernemer nu ook café De Wandeling net over de grens met Ardooie gekocht. “De bedoeling is dat daar alles verder blijft draaien. Met dezelfde mensen achter de toog, maar gewoon met mij als eigenaar.” Er werd trouwens nog even getwijfeld over de naam l’Abattoir. “Maar de verwijzing naar het slachthuis dat hiernaast was, blijven we toch behouden.”