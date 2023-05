Hilde (62) startte vorig jaar met een nieuw café: de ‘terrasse’ is Bie Kasse trekpleister bij uitstek

Hilde Wysselinck is een dubbele Krak en dat laat ze nog dagelijks zien in haar nieuwe café Bie Kasse op de Plaats 18. Straks wordt de eerste verjaardag van het café gevierd, ondertussen heeft Hilde er een trouw en gevarieerd publiek opgebouwd.

Hilde Wysselinck woonde haar eerste levensjaren in Ingelmunster. Ze werd in Izegem geboren, maar dat kon net zo goed Congo geweest zijn. “Mijn moeder was in 1960 zeven maanden zwanger van mij toen ze met mijn vader uit Congo weg moest vluchten. We woonden nog even bij mijn grootouders in Ingelmunster, daarna kochten mijn ouders een huis in Dadizele waar ik dus ook opgroeide.”

Hilde, die snit en naad had gestudeerd, had nog haar eigen zaak in retouches, maar werkte ook tien jaar lang bij kledingzaak Ro-Time in Dadizele. “Maar ondertussen ging ik ook al eens helpen in café De Biechtstoel. Ik kreeg zo de smaak wat te pakken. Tegen de baas van café De Kroon in Dadizele had ik gezegd dat hij het me zeker moest laten weten wanneer hij wilde stoppen, wat hij ook deed. In 2004 maakte ik daar mijn debuut als cafébazin. Je bent uiteraard je eigen baas, maar je er komt ook veel bij kijken. Ik vond wel meteen mijn draai en de zaken liepen ook goed. Maar dan kwam het rookverbod. De klanten mochten bij mij niet roken, in andere cafés namen ze het zo nauw niet en uiteindelijk besloot ik in 2016 om te stoppen met het café.”

Naam met een verhaal

“Daarna was twee jaar wat zoekende. Ik had onder meer een job in een rusthuis, maar na een jaar keerde de dame die ik verving terug uit ziekteverlof. Ik runde daarna nog een bar in het Zilveren Spoor, maar plots werd daar ook de stekker uit getrokken. Via vrienden hoorde ik dat café De Reisduif in Ledegem over te nemen stond, ik besloot die sprong te wachten. Ik had er vrij vlug een mooi cliënteel opgebouwd, maar toen was corona daar. Ik deed mijn contract uit, maar was op zoek naar iets anders in Dadizele. Dat was de eigenaar van dit pand hier ter ore gekomen en hij vroeg me of ik het café hier nieuw leven wilde in blazen.”

“Tijdens de Batjes zal Radio Scorpio twee dagen van in het café uitzenden”

Het café op de Plaats 18 heette vroeger De Drie Koningen. Maar op voorzet van de eigenaar is dat nu Bie Kasse. “Het klinkt ook goed, Bie Kasse, café en terrasse. Er zit ook een heel verhaal achter. De grootvader van de eigenaar was ooit misdienaar, maar hij zat nogal graag aan de wijn. De pastoor had door dat zijn wijnflessen sneller op waren dan normaal en besloot om de wijnproever te vatten. Hij smeerde inkt aan de flessenhals en zo werd de dader snel geklist. Gij zijt ‘die kassedief’, riep de pastoor en sindsdien werd die man met Kasse aangesproken. De naam verwijst dus naar vroeger. Het café zelf hebben we helemaal gestript. Waar vroeger een winkeltje was waar je konijn en kip kon kopen, zijn nu de toiletten. Ook de vroegere woonplaats namen we in bij het café, waardoor hier nu wel 50 mensen kunnen zitten. En op ons terras nog eens 70. Maar we hebben hier wel acht maanden geploeterd om het te maken tot was het nu geworden is en vooral we dus konden openen.”

Het terras is een van de troeven van de zaak. “Die is vanuit de Menenstraat bereikbaar, er hangt een grote banner. We hebben daar ook laadpunten voorzien waar de mensen hun elektrische fiets een boost kunnen geven terwijl ze iets aan het drinken zijn. Er is buiten ook een overdekt gedeelte en daar staan onze dartsblokken. Recent is hier ook een dartsclubje opgericht, in een half uur tijd waren de 20 plaatsen daar uitverkocht. Het is ook ideaal als we hier een optreden geven, dan zetten we de ramen open en kunnen heel wat mensen mee genieten.”

Eerste verjaardag

De handige handen van Geert Coene, de partner van Hilde, hebben al massa’s werk verricht om het interieur te maken wat het nu is. Zo is er ook een grote keuken waar zelfs sommige restaurants jaloers kunnen op zijn. “Op tijd en stond geven we hier iets te eten, maar we hebben geen vaste kaart. Het moet ook allemaal doenbaar blijven, meestal sta ik hier in mijn eentje. Maar we hebben hier ook een kookcursus voor mannen georganiseerd, best een succes.”

Vorig jaar opende Bie Kasse ter gelegenheid van de Batjes. “En nu vieren we een week eerder ons éénjarig bestaan. Er zijn optredens en we serveren een koude schotel, een week later tijdens het Batjesweekend van 9, 10 en 11 juni hebben we ook opnieuw een programma uitgewerkt. En op 22 september, ik word dan 63 jaar, geven we hier een verjaardagsfuif. En tussendoor zijn er hier ook een mosselfestijn, barbecue, thema-avonden…”

Paté en rillettes

Ondertussen heeft Hilde al een trouw cliënteel uitgebouwd, de voetballers van FC Beitem en Ol. Ledegem houden hier geregeld halt, maar ook de gaande man natuurlijk. Het café is op maandag en dinsdag gesloten. “En de andere dagen ben ik open vanaf 10 uur tot de laatste van zijn stoel robbelt. Voor de deuren hier openen heb ik al heel het café gepoetst. Het is best een intense job, maar ik hoop het nog een tijdje te kunnen doen. Zolang de gezondheid het toelaat, ik heb wel wat mankementjes en werd al geopereerd aan mijn rug. Mijn klanten zeggen dat ik er voor in de wieg ben gelegd, als cafébazin kan ik ook wel tegen een stootje. Ik praat ook graag mee en als er gedanst wordt dan doe ik dat ook met plezier.”

In het café kun je een 40-tal streekbieren proeven. “We hebben ons eigen Kassebier, een triple. Er is ook Kasse-paté en -rillettes. We serveren hier ook een croque en een charcuteriebordje en van het vat hebben we Stella, Rodenbach, Brugse Zot en ons Kassebier.”

Maaike Cafmeyer

Vorig jaar werd Hilde ook Krak van Ledegem, een eer die haar al eerder te beurt was gevallen in Moorslede. “Leuk natuurlijk en ondertussen ken ik ook wat volk in de gemeente.” In het café hangt overigens een grote foto van Krak Hilde en Maaike Cafmeyer die de trofeeën kwam uitreiken. Heel wat elementen in het interieur verwijzen ook naar het vroegere café, dat voor de komst van Hilde nog werd open gehouden door de fanfare bij de Batjes. “Het is nu ook voor ons al uitkijken naar de Batjes. Radio Scorpio zal twee dagen van hieruit uitzenden, op donderdag 8 juni is hier al de Unizo-receptie en er staat ook een foutje party met dj Bernd op het programma en we serveren warme beenham. En er is ook een koekenworp. Ik heb koeken laten bakken en die stoppen we in 50 genummerde zakjes. Aan die nummers zijn dus prijzen verbonden. Ik ga dan zelf hier op mijn balkon staan om de zakjes naar beneden te gooien.”

