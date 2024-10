Heule maakt zich opnieuw op voor Halloween driedaagse in de Poco Loco: “Niet meer weg te denken uit het uitgaansleven”

Halloween komt eraan en dan zijn ook de talrijke feesten en fuiven niet langer weg te denken. Iedere vereniging, ieder café en zelfs iedere club organiseert wel iets in horrorthema. Toch is het vooral de Halloween driedaagse in de Poco Loco in Heule waar heel wat mensen naar uit zitten te kijken. “We hadden jaren geleden al begrepen dat dit de hipste feestdag van het jaar zou worden.”

Feesten in de regio Kortrijk? Dan is het onmogelijk om de Poco Loco in Heule niet in het verhaal te betrekken. De club beschikt ondertussen al over een ijzersterke reputatie, wanneer er over concept parties wordt gesproken en Halloween vormt daar geen uitzondering op.

Buitenlandse trend

“Het is gewoon de absolute party-hype geworden. Als clubber kun je jezelf geen jaar voorstellen zonder dat je compleet uit de bol gaat, verkleed als monster of spook!” Eddy Vens, de oprichter van de Poco Loco, groeide op in het nachtleven en volgde ook de buitenlandse trends. “En jaren geleden had ik al meteen door dat Halloween ‘the next thing’ ging worden. Hier werd de kat uit de boom gekeken, maar ik voelde gewoon dat het ook in Europa zou gaan doorbreken. Het werd dan ook een dag die ik al een jaar op voorhand in mijn agenda omcirkelde. En wat bleek? Ik had geen ongelijk! Jaar na jaar werd het feest populairder en populairder, waar het bij bepaalde generaties zelfs de klassiekers oversteeg. Alle remmen los gooien in een eng of misschien zelfs sexy kostuum? Ondertussen is het niet meer weg te denken uit het uitgaansleven.”

Crazy Doll’s House

Als lokale grondlegger van het genre kon Eddy ook dit jaar niet uit de boot vallen. “Hier gaan we drie dagen lang gas geven. Op zowel 31 oktober als 1 en 2 november wordt de Poco Loco heel even een Crazy Doll’s House. Enge poppen en macabere figuren domineren het decor, terwijl een resem aan top dj’s de nachten van de nodige beats voorzien. Wie voor middernacht compleet verkleed verschijnt, krijgt een cocktail gratis. Wie na middernacht verkleed verschijnt, mag zich dan weer aan een shotje verwachten.”