“Het is na 55 jaar echt mooi geweest”: cafébazin Lutje (straks 80) houdt op vrijdag 22 december voor de laatste keer café De Koekuit (Moorslede) open

Café De Koekuit op de gelijknamige hoek in Moorslede zal op vrijdag 22 december voor het laatst open zijn. “Een week voor ik 80 jaar word”, zegt Lutje Vandekendelaere die ruim 30 jaar in De Koekuit en in totaal ruim 55 jaar café zal gehouden hebben.

Café De Koekuit ligt in een bocht op de hoek van de Gentsestraat en de Krasselhoekstraat in Moorslede. De parking in die laatste straat, geeft ook uit op de ingang van café De Koekuit die zich achteraan het pand bevindt. Als wij er langs gaan is men nog bezig met een laatste levering van drank, want straks houden Lutje en Freddy er helemaal mee op. “Op 29 december vier ik mijn 80ste verjaardag. Dit jaar hebben we allebei met wat kwaaltjes af te rekenen gehad, het is een mooi moment om af te sluiten.”

Stamgasten treuren

Lutgarde Vandekendelaere, door al haar klanten Lutje genoemd, heeft er een lange loopbaan op zitten. Ze begon op haar 16de te werken, op haar 22ste startte ze met een café. Eerst in café Sint-Henricus op de Zilverberg, waar ze met een onderbreking twee keer cafébazin was. Sint-Henricus, bekend als Den Aap, moest wijken voor de heraanleg voor de Meensesteenweg, dus verkaste Lutje naar Moorslede. Ze kocht er café De Koekuit, maar moest nog vijf jaar wachten op de vergunning voor de verbouwing en hield in die periode café Breugelhof open. Waar ze uiteindelijk ook moest wijken toen de gemeente het kocht.

Sinds 1992 is De Koekuit haar café, waar ze met haar man Freddy Deforche ook woont. Freddy volgde ook kooklessen, want in het weekend fungeerde het café vaak oo,k met hulp van de kinderen Danny (58), Tania (54), Didier (52) en Gerdy (44), als restaurant.

De jongste jaren focuste Lutje zich vooral op het café houden. En dat met wel unieke openingsdagen. Het café was open op maandag, woensdag, vrijdag en zondag, telkens met een rustdagje tussen. “Maar het is nu mooi geweest”, zegt ze.

Tijd voor andere zaken

Dat ze stopt, heeft ze al toevertrouwd aan haar klanten. “Ja, die vinden het jammer natuurlijk. Velen komen hier al heel wat jaren. Niet enkel uit Moorslede, maar ook van de Zilverberg, Beitem…”

Lutje en Freddy blijven ook in de woning bij het café wonen. “Er was vroeger al eens geopperd dat een van mijn kinderen het zou overnemen. Maar evident is dat allemaal niet meer. Wij blijven hier in eerste instantie wonen, we zien later wel wat het leven brengt. Er is ook niet meteen interesse voor een overname.”

Op vrijdag 22 december serveert Lutje de laatste drankjes. “Dan nemen we afscheid van de vele klanten. En daarna zullen we wat meer tijd hebben voor andere dingen. Eens iets gaan eten, een reisje. Zolang de gezondheid het toelaat.”