Greg en Delphine runnen met liefde café ‘t Hoekske in Beveren: “Heel wat klanten zijn ook al vrienden geworden”

Café ’t Hoekske in Beveren is een vaste waarde in het horecalandschap in de Roeselaarse deelgemeente. Met Gregory ‘Greg’ Vandeweghe en Delphine Deceuninck baat een koppel de zaak uit die een jong smoel kreeg, maar waar de trouwe verenigingen zich ook nog steeds thuis voelen. En tegen een feestje zeggen ze ook nooit neen.

“Met de kaartvrienden van het café reisje maken naar Italië”

Gregory Vandeweghe werkte in de bouwsector, maar na een operatie kon hij dat niet langer fysiek aan. Bij zijn carrièreswitch koos hij voor de horeca. Op zich is dat niet verbazend, zijn broer Steve Grymonprez baat in Dadizele Historic uit, zijn pa runde nog café/restaurant Het Handelshuis in Koolskamp en zijn ouders met mama Carine waren nog aan de slag in De Mythe in Ardooie. De broers groeiden dus op in de horeca en in mei 2017 waagde Gregory de stap. Daarvoor hadden Norbert Meeuws en Annie Dufoort exact 20 jaar het café open gehouden, op de plaats waar vroeger De Merlijn huisde. Gestart als eetcafé werd na het rookverbod overgeschakeld naar een volkscafé, ook al omdat er zoveel verenigingen er onderdak hadden. “Annie heeft tot het laatste moment het café gerund, de verenigingen zijn dan ook gebleven. En eerlijk: het café draait daar ook op natuurlijk”, verklapt Greg.

Zeven dartsborden

Als gewezen voetballer – Greg speelde onder meer bij KSV Rumbeke, E. Hooglede, Dosko Beveren, … zijn voetballers er thuis. De spelers van Club Roeselare houden er wel eens halt op de terugweg van een match op verplaatsing. Liefhebbersploeg B-Volted United komt uit in de RLV-competitie en heeft lokaal in ’t Hoekske en ook de minivoetballers houden er de nabespreking van de match. Er wordt ook golfbiljart gespeeld in competitie en ook het driebanden wordt er beoefend. Maar de hype van de jongste tijd is natuurlijk de dartssport. “Ondertussen hebben we hier zeven borden hangen. Onze oudste club ’t Hoekske kreeg ondertussen met De Pitbulls en De Staffords twee broertjes. Die clubs treden aan in competitie, staan eigenlijk op zichzelf en zorgen voor hun eigen werking. En er wordt hier al eens een tornooitje afgewerkt. Dat alles samen brengt behoorlijk wat volk op de been.”

Aan de toog is het altijd gezellig in ‘t Hoekske. © Stefaan Beel

Tot de vroege uurtjes

Ook WTC Beveren Sportief, een wielertoeristenclub met meer dan 100 leden, is thuis in ’t Hoekske, net als de kaartclub De Slepers die nog meer dan 50 leden telt. “Op maandag zijn we gesloten, maar één keer in de maand is er die avond kaarting en doen we open. We moesten dat wel op onze sluitingsdag doen, anders zijn er niet zoveel tafeltjes vrij. Ook op dinsdag- en dondervoormiddag blijven we gesloten, de andere dagen gaan we ’s morgen open om 10 uur en op zondag om 8.30 uur, voor de biljarters. Op de middag sluiten we om 13.30 uur om dan opnieuw om 16 uur open te gaan. En in het weekend is dat tot in de vroege uurtjes.”

“Er komen hier nog mensen op vrijdag hun werkmanspintje drinken”

Delphine en Gregory staan meestal samen in de zaak. “Omdat we ’s morgens vroeg weer open moeten, probeert de ene soms wat vroeger naar huis te gaan. Maar als het hier volop ambiance is, is het moeilijk om te vertrekken”, aldus Delphine. De start van de zaak in 2017 maakte zij niet mee, ze leerde later dat jaar Greg kennen en bleef er haperen. Ondertussen is het koppel getrouwd en hebben ze ook al heel wat meegemaakt. “Ik moest de strijd met borstkanker aangaan, voorlopig is alles onder controle. Recent ben ik nog eens geopereerd geweest, daarna volgt nog één operatie en dat zou het dan moeten zijn. Dat hoop ik toch.”

Delphine is net terug van een midweekje in Calpe. “Met mijn schoonmoeder, we hebben ervan genoten”, zegt de bruin getaande waardin. “Maar straks vertrekt Gregory hier me wat vrienden uit het café. Ze gaan naar Italië…” (ondertussen is Gregory al terug, red.) Bestemming is Piemonte. “En we gaan er vooral om te kaarten”, lacht Greg. “Veel klanten zijn ook vrienden geworden, zoals de mensen van de kaartclub. En met hen trekken we er nu even op uit.”

Fietsroutes

Greg liet het café dus in de kundige handen van Delphine die na haar ziekte haar oude job niet meer opnam. Als borstkankerpatiënte zette ze haar schouders onder een Think Pink-party waarvan de opbrengst naar het goede doel ging. “We zullen nog eens moeten kijken om nog iets op poten te zetten.” Maar het leven dendert verder in ’t Hoekske, de feestjes volgen er elkaar in sneltempo op. “Vorig jaar was ik 40 en toen werd ik verrast op een ‘Foute Party’. Maar er zijn hier ook heel wat verjaardags- en pensioenfeestjes. En een jaar geleden werd ook de vijfde verjaardag van Greg in ’t Hoekske gevierd. En vorige winter waren we ook te gast op de kerstmarkt in Roeselare. Samen met zijn broer runde Greg er Chalet Les Frères, een schot in de roos. Al was het natuurlijk ook hard werken en stond ik er hier alleen voor in het café.”

In de winter zorgen de verenigingen ervoor dat het café druk beklant blijft, in de zomer doet het terras zijn werk. Enkele fietsroutes leiden ook langs Beveren centrum, zodat ook eens wat ander volk op het terras komt zitten. En ook de werkmanspintjes zijn een traditie die wel onder druk staat, maar nog steeds bestaat in ’t Hoekske. “Er zijn hier wel wat bedrijven in de buurt. Het gebeurt dat de gasten van VDL, Dovy, Sunday, Marker… en nog andere bedrijven op vrijdag eens halt houden. We organiseren op vrijdag 14 juli ook de inzet van de congé. We zetten buiten de straat af, er komt een dj, een bar buiten en braadworsten en we geven enkele promoties. Het zou wel weer eens kunnen eindigen dat ze hier op de markt staan te dansen.”

Pruik aantrekken

Gregory en Delphine maakten al tal van leuke zaken mee, niet allemaal bestemd voor de krant natuurlijk. “We hebben met onze klanten een fantastische band, we worden dan ook vaak uitgenodigd op babyborrels en trouwpartijen. En de bijhorende vrijgezellenfeestjes. Het is hier vaak plezier troef. En als Gregory terugkeert van ‘elders’, trekt hij wel eens de pruik aan om de sfeer nog wat extra aan te zwengelen.”