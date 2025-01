‘Gesloten’ café D’Armoe gaat drie donderdagen op rij op tournee: “Ons concept verhuist met ons mee”

Café D’Armoe is sinds maandag 6 januari op bevel van het stadsbestuur dicht, maar Alexander en Mathieu Coussee blijven niet bij de pakken zitten. “En dat dankzij enkele collega’s.” En ondertussen werkt Alex ook aan een oplossing.

Al is Coussee senior het nog altijd grondig oneens met de opgelegde maatregel. “Ik zit hier al 20 jaar, enkel op donderdagavond zijn er problemen en mijn zaak wordt volledig gesloten. Ik kan ook niet met iedereen mee lopen tot aan hun wagen. Ik heb nu voorgesteld op die donderdagavonden het stuk straat naar Modular toe parkeervrij te maken….”

Ondertussen gaat het duo met het concept van D’Armoe op tournee. Zo ging men al de nieuwjaarsreceptie verzorgen in het bedrijfsgebouw van Modular, op donderdag 16 januari strijkt het pop-upconcept neer in Loco in de Verwerijstraat, een week later op 23 januari in Biekamie in de Sint-Alfonsusstraat en op 30 januari op een verrassingslocatie. “En op 6 februari is het gewoon weer in café D’Armoe te doen”, klinkt het.