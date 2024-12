Géry (62) en Marissa (43) nemen uitbating café Den BP in Ingelmunster over: “In pensioen, maar nu gaat mijn droom in vervulling”

Biljart Palace, het café in de Oostrozebekstraat in Ingelmunster dat in de volksmond bekend staat als Den BP, heeft nieuwe uitbaters. Géry Anraed (62) en Marissa Vandewege (43) willen het geesteskind van Francis Vandeputte weer als vroeger laten herleven.

Even opschudding in de Ingelmunsterse horecawereld deze week, de samenwerking tussen Francis Vandeputte en de vorige uitbaters Bieke Vandekerckhove en Davy Ducasteele werd abrupt beëindigd. Francis Vandeputte was jarenlang zelf het gezicht van Biljart Palace en is nog altijd zaakvoerder, maar ondertussen heeft hij met Café De Fagot ook een tweede zaak. Biljart Palace laat hij dus uitbaten, maar na een half jaar werd de overeenkomst met de geranten dus plots afgebroken. Maar Biljart Palace bleef niet lang gesloten, vrijdag 20 december om 9.30 ging het café al opnieuw open. Géry Anraed en Marissa Vandewege zijn de nieuwe gezichten achter de toog. Ook (plus)dochter Aurélie Lesage (19) zal af en toe een handje toe steken. Het was trouwens Aurélie die eerst aan de slag ging in De Fagot, daarna volgde Géry. “Zelf ben ik al een tweetal jaar met pensioen, ik werkte samengeteld 25 jaar in Melapi en Retan, daarna nog 22 jaar in Unilin. Maar stil zitten is niet echt iets voor mij, ik vroeg aan Francis of ik ook kon helpen in De Fagot.”

“We hebben nauwelijks geslapen; de eerste dag gaan we doorkomen op adrenaline en koffie”

En zo geschiedde. “Francis had eerder al laten uitschijnen dat hij niet tevreden was over de manier waarop Biljart Palace gerund werd, toen hebben wij voorgesteld om aan ons te denken mocht hij overschakelen naar nieuwe mensen. En woensdag was het zover, hij vroeg of we er klaar voor waren en nu staan we al hier. Zonder veel te slapen, we hebben hier nog eens de grote kuis gehouden en alles ook bij gevuld. We zullen vandaag moeten doorkomen op adrenaline en koffie”, vertrouwt Marissa ons toe. Het koppel woont in Ingelmunster, Géry groeide op in Lendelede, Marissa in Gent en Kortrijk. “Maar ik woon hier ondertussen al 30 jaar,” verzekert Géry. “Ik ken hier dus al heel wat volk.”

Biljart Palace is een snookerzaak, maar ook een echt volkscafé. “De twee zijn hier gecombineerd. Er zijn hier de biljartclubs, maar er komen veel mensen ook gewoon iets drinken. En Den BP staat er ook om bekend wat later open te zijn dan de andere cafés. We weten waar we aan beginnen. Marissa zal in principe overdag meer te zien zijn in de zaak, ik zal de late uurtjes voor mijn rekening nemen. Maar we zullen hier uiteraard ook vaak samen staan en ook Aurélie kan op drukke momenten bijspringen”, zegt Géry. Aurélie: “Ik studeer maatschappelijk werk en zal ook nog aan de slag blijven in De Fagot. Maar dat moet goed combineerbaar zijn. In De Fagot is het wat drukker in de zomer en dan is het hier wat kalmer. In de winter is het omgekeerd.”

Clubs aan boord houden

Géry werkte nog voor catering Verkindere en was zo actief op de paardenrenbanen in Waregem en Kuurne, hij hielp in de vip van Zulte Waregem, deed nog een flexi-job in het Thierbrauhof in Torhout… Marissa hielp ook in de kantine van de boogschutters in Lendelede, een vereniging waar Géry een van de drijvende krachten was. “We zijn er dus klaar voor. Aan het concept van het café veranderen we niets, den BP blijft den BP.” Donderdag blijft de sluitingsdag, op maandag en woensdag gaat het café open om 13.30 uur, op dinsdag en vrijdag om 9.30 uur en in het weekend om 10 uur. “We blijven ook altijd doorlopend open en zullen zeker ook in het weekend lang open blijven. Daarvoor stond het café al bekend. We willen uiteraard ook de clubs aan boord houden en verder heten we ook iedereen welkom. Onder Francis was dit een sterk café, het is een beetje zijn kindje. En wij zullen er goed voor zorgen. Zelf een café houden was eigenlijk altijd al mijn droom, maar ik heb dus moeten wachten tot mijn pensioen voor ik die kon realiseren”, lacht Géry.