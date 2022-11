Geen WK-dorpen of grote schermen in Brugge: Café Pistolet zendt matchen Rode Duivels wel uit

WK-dorpen om de Rode Duivels aan te moedigen in Qatar komen er in Brugge niet. Zo’n evenement organiseren in de herfst blijkt dan toch niet zo evident. Maar bij Café Pistolet in Assebroek zullen ze er toch het beste van maken met gratis hapjes, pronostieken en te winnen voetbaloutfits.

Neen, dé grote Rode Duivelsgekte voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is duidelijk nog niet losgebarsten. Nochtans staan we op nauwelijks enkele dagen van de start van het grootste voetbalevenement ter wereld. Speelt de bedenkelijke reputatie van het gastland op vlak van mensenrechten de beleving dan toch parten?

Wellicht speelt ook de timing een grote rol in het beperktere enthousiasme. Supporteren voor de Belgen associëren we toch vooral met zonnig weer en fris bier. De evenementenorganisatoren die de voorbije jaren in Brugge grote WK-dorpen inrichtten, staan straks met een kraampje op de kerstmarkt in de plaats. Dat zegt genoeg.

Graantje meepikken

Maar het uitblijven van massa-evenementen is misschien goed nieuws voor de kleinere café-uitbaters die ook graag hun graantje van het voetbalevenement meepikken.

Bij café Pistolet in Assebroek – aan het plein naast de Baron Ruzettelaan waar voorheen ook de schietstand van de politie huisde – beloven ze er het beste van te maken. “Wij zullen de eerste drie wedstrijden van de Belgen – op 23 en 27 november en op 1 december – uitzenden en leuk omkaderen”, zegt uitbaatster Justine Verbeke.

Gratis hapjes

“Met een beamer zullen we de wedstrijden op een muur in het café projecteren. Een uur voor de wedstrijd begint de animatie al met gratis hapjes. En we organiseren ook een gratis pronostiek waarbij leuke voetbaloutfits van Café Pistolet te winnen zijn.”

“Het leeft inderdaad wel iets minder dan vroeger, maar er waren toch steeds meer klanten die ons vroegen wat we zouden doen rond het WK. Het is nog wat afwachten hoeveel volk er zal opdagen, maar we maken er sowieso een leuk feestje van.”

(PDV)