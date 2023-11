Geen twee zonder drie: David Stekelorum is straks na cafés Ariba en l’Abattoir in Izegem ook eigenaar van café De Wandeling in Ardooie

Er beweegt veel in het Izegemse horecawereldje. Een van de actiefste actoren daar is David Stekelorum. Straks viert hij de derde verjaardag van café Ariba in de Sint-Pietersstraat in Izegem, zopas raakte bekend dat hij tegen februari 2024 ook café l’Abattoir in en nu werd ook bevestigd dat hij de nieuwe eigenaar wordt van café De Wandeling, net over de grens met Ardooie.

Het zijn drukke tijden voor wie de Izegemse horecawereld wat volgt. De Brasserie 22 krijgt na Nieuwjaar nieuwe uitbaters, daar geeft Tjessa Hemelaere de fakkel door aan Kathy Steelandt en Andy Demuynck. Jurgen Tytgat en Patrick Lecluse hebben ondertussen hun bistro Jeannine met succes verhuisd naar de Korenmarkt, hun vroegere pand in de Roeselaarsestraat naast ‘t Belfort staat ook op het punt overgenomen te worden. Eerder verhuisde Tom Sintobin al van café De Korenmarkt naar Kaffee Lagaar en in De Koornmarkt komen twee jonge gasten achter de toog.

Maar het is David Stekelorum die voor het grootste nieuws zorgt. Café l’Abattoir in de Vlietmanstraat staat al een tijdje leeg, maar na wat verbouwingswerken hoopt Stekie daar in februari 2024 de deuren te openen. En er is nog nieuws. Café De Wandeling, al 25 jaar in handen van de familie van Pieter Debackere, is straks ook eigendom van de familie Stekelorum. “De medewerkers zijn daar ondertussen op de hoogte”, bevestigt David. Het gaat vooral dus om een zakelijke transactie. “Bedoeling is dat de rest daar hetzelfde blijft, aan het concept zullen we niet veel veranderen.”

En is de honger van de nieuwe Izegemse horecapaus nu gestild? “Jawel, het is voor even genoeg geweest nu”, lacht hij.