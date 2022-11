Frans jazzkwartet brengt live concert in café ’t Keldertje

In ‘t Keldertje, het legendarische, halfverzonken cafeetje in de Beerstraat, heeft voor het eerst sinds de heropening eind april een live jazzconcert plaats. Het David Kozak Jazz Quartet uit het Franse Orléans komt spelen op donderdagavond 24 november. De toegang is gratis.

De uit Torhout afkomstige Klaas Eecloo, die samen met zijn partner Koen Van den Bossche ‘t Keldertje runt, is blij met de komst van de vier ervaren jazzmuzikanten. Ze zullen hoofdzakelijk lichtvoetige en rustige jazz spelen.

Ook in Lichtervelde

Klaas en Koen hebben het optreden in hun gezellige café te danken aan Geert Steelant. Die woont nu met zijn vrouw Joke Tanghe in Aartrijke, maar heeft lang zijn thuis in Frankrijk gehad. Geert, dirigent van het koor Lisenko in Lichtervelde en voorzitter van het koor Smile in Torhout, leerde David Kozak tijdens zijn Frankrijk-periode kennen.

“We zijn hechte vrienden geworden”, zegt hij. “Ik ben zelfs peter van zijn zoontje Samuel. We ontmoeten elkaar heel geregeld. Toen David met zijn kwartet op tournee besloot te gaan, heb ik hem direct gevraagd om in Torhout op te treden, meer bepaald in ‘t Keldertje. Twee dagen vóór dat concert, op dinsdag 22 november om 20 uur in OC De Schouw, speelt het ensemble ook in Lichtervelde. Diezelfde avond zingt daar tevens de bekende zanger Doran. De opbrengst gaat naar de Stichting Pelicano, die strijdt tegen kinderarmoede.

“Er is ruimte voor een 80-tal toehoorders”

Het Franse jazzkwartet bestaat uit David Kozak (piano en composities), David Sevestre (sax), Vincent Bailly Comte (contrabas) en Julien Augier (drums). “Vier muzikale klassebakken”, verzekert Geert Steelant. “Blij om ze naar onze regio te kunnen halen.”

Tijd van Paul Clement

Café ’t Keldertje situeert zich letterlijk half ondergronds en bepaalt met zijn torentje en spreuken op de typische gevel mee het uitzicht van de Beerstraat. Van 1976 tot 1996 werd het gerund door Paul Clement, die er een populair praatcafé van maakte, waar ook veel gekaart werd. Paul deed er zijn passie voor bridge op.

Na hem hield Tom Cappelle negen jaar de zaak open en vervolgens, vanaf half juni 2006, stond Detleff Timperman er achter de tapkast. In die jaren werd ’t Keldertje vooral een jongerencafé. Totdat in 2012 het doek viel en het pand leeg kwam te staan.

Zes jaar later, in 2018, kochten Klaas Eecloo en Koen Van den Bossche het gebouw om er een jazz- en praatcafé van te maken en in zekere zin terug te keren naar de tijd toen Paul Clement uitbater was. Helaas dienden ze de opening als gevolg van corona uit te stellen tot 27 april dit jaar.

Verdieping toegankelijk

Klaas en Koen hebben ’t Keldertje grondig opgeknapt en ook de eerste verdieping toegankelijk gemaakt voor de klanten. Zo biedt de kleine ruimte nu om en bij de 50 zitplaatsen. Het wijnrode interieur is gezellig en knus.

“Voor het concert door het jazzkwartet op 24 november openen we de deuren vanaf 20 uur”, zegt Koen. “We gaan ervan uit dat er een 80-tal toehoorders binnen kunnen. We zijn heel blij met dit allereerste live jazzconcert in onze zaak. Met dank aan de connecties van Geert Steelant uiteraard.”

(JS)