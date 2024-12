Franky (51) had een café in de Kempen en is nieuwe patron van café Kempenland in Ardooie: “Ik moet opboksen tegen cafébazinnen”

Café Kempenland in Ardooie heeft een nieuwe patron en die hield tot voor kort een café open in de… Kempen. Het café werd in een nieuw kleedje gestoken en uitbater Franky Wauters (51) nam ondertussen de tijd om ook Ardooie te leren kennen. “Ik heb alle collega’s bezocht, ik moet opboksen tegen de dames, want het zijn hier haast allemaal cafébazinnen: Belle, Arlette, Koosje, …”, lacht hij.

Isabelle ‘Belle’ Vandamme, die tot deze zomer het café op de hoek van Stationsstraat en de Berlingmolenstraat uitbaatte, ruilde café Kempenland voor café Montana wat verder in de Stationsstraat. “Er waren een achttal kandidaten om dit café over te nemen, wij haalden het”, zegt Franky Wauters die met zijn echtgenote in de woning naast het café woont. “De zaak doe ik alleen. Mijn vrouw hielp vroeger mee, maar het was niet echt haar ding. Ze gaat nu gewoon weer uit werken, maar springt bij waar nodig. Zelf ben ik van Beveren-Waas afkomstig, ik kom echt uit een horecafamilie. Ik ben opgegroeid in een café, mijn ouders hadden verschillende zaken. Zelf runde ik ook snackbars en foodtrucks, maar in 2020 startten we in café De Venhoeve in Olen. Omdat we daar ook eten serveerden, was er personeel van doen. En dat is moeilijk te vinden. Dus zocht ik iets kleiners en in mijn zoektocht botste ik op dit café met een prachtige naam.”

Bruine kroeg

Samen met de huisbaas werd het gebouw ook onder handen genomen. “Er was een probleem met de riolering, dat we nu hebben opgelost. Ik heb ook ruim de tijd genomen het café de look te geven die ik zelf wilde. Ik wilde er iets anders van maken dan de andere kroegen in Ardooie. Daarvoor ben ik overal op bezoek geweest, zo leerde ik ook heel wat mensen kennen. Kempenland is nu een bruine kroeg geworden, de lambrisering is nieuw, tafels en stoelen zijn dat ook…”

“Ik heb een deftig getapte Bockor al leren smaken”

Op maandag en dinsdag is het café gesloten, alle andere dagen is het open van 10 tot 22 uur. “Doorlopend. Ook dat doe ik omdat ik zie dat de collega’s na de middag sluiten. Het is een soort proefproject. Als ik zie dat het aanslaat, behouden we dat natuurlijk. Naar de toekomst toe plannen we wel wat events, ik ken ook heel wat mensen die in bandjes spelen. Maar eerst wil ik dit café op de rails krijgen. Later serveren we hier misschien ook eten. Ik ben hier natuurlijk een buitenstaander, maar ik leg vlot contact en de Ardooienaars zijn sympathieke mensen. Iedereen is hier welkom, ook verenigingen. De start was goed, maar er komt nu een winter- en feestperiode aan. Maar naar volgende zomer toe willen we graag ons terrasje achteraan als zomerbar inrichten.”

Uit de tap stroomt Bockor, een pils die niet verkocht wordt in de regio waar Franky opgroeide. “Ik heb een deftig getapte Bockor al leren smaken. We verkopen ook een 20-tal streekbieren en de andere courante dranken.”