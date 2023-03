Feestweekend bij passage van de Ronde van Vlaanderen op de Korenmarkt in Izegem: “We nemen ook afscheid van de brug”

De passage van de Ronde van Vlaanderen op de Korenmarkt moet tot een feestweekend leiden. Met de logistieke steun van de stad Izegem willen de bazen van Al Gusto, Andi’z en café De Koornmarkt er een lap op geven. “Het is ook het tijdelijke afscheid van de brug, de dag nadien beginnen immers de werken.”

De Ronde van Vlaanderen zal op zondag 2 april over de Korenmarkt denderen. De dag nadien gaat het nieuwe en veel besproken circulatieplan in en vervolgens starten ook de werken aan de centrumbrug. Daar kijken de handelaars op de Korenmarkt met een bang hartje naar uit, maar dat zijn voorlopig zorgen voor later. Eerst slaan drie horecazaken de handen in elkaar om de passage van de Ronde van Vlaanderen aan te grijpen om nog eens goed uit de bol te gaan. Maar voor henzelf wordt het vooral een weekendje werken.

Eén lange toog

De stad Izegem verleent ook de logistieke steun en zorgt voor een groot scherm dat net voorbij café De Koornmarkt zal opgesteld staan, met de rug naar het station. Aan de andere kant, ongeveer voor Beobank komt een podium. Tussenin komt ook een tent, maar daarin ook een podium. “Bij slecht weer kunnen we onze optredens daar dan laten doorgaan”, stipt Andy Verhelle (Andi’z) aan. Voor het stadhuis komt één lange toog, die door de drie deelnemende neringdoeners uitgebaat zal worden. “Wij zullen daarvoor elk onze mensen voorzien, want bij goed weer verwachten we ook een echte volkstoeloop.”

De passage van de renners is verwacht op zondag omstreeks 11.30 uur. “Maar we starten het feestweekend al de dag voordien. Nadat de marktkramers verdwenen zijn wordt de tent opgezet, omstreeks 18 uur hopen we van start te kunnen gaan en nodigen we coverband The Cave uit. Nadat zij uitgezongen zijn, zorgt dj Smetje (Jan Desmet) voor het vervolgfeest. Bedoeling is dat we uit respect voor de buren omstreeks 23 uur daar de stekker uit trekken, maar niets belet ons om wat stiller verder te feesten.”

Ook kinderanimatie

Op zondagmorgen gaat de ‘Aperonde’, apero voor de Ronde, van start. “Er is ook speelruimte voor de kinderen, dat komt op de binnenplaats van het stadhuis”, zegt Frederik Callewaert (Al Gusto). “Dat zal ook volledig afgezet zijn, zodat ouders met een gerust hart kunnen genieten van de koers.”

Het peloton zal omstreeks 11.30 uur van de centrumbrug naar beneden rijden. “Wij zien dat ook een beetje als het afscheid van die brug, want die gaat dan voor een jaar dicht. Het nieuwe circulatieplan treedt op maandag 3 april in voege, voor ons is het dus afwachten wat dat allemaal teweeg zal brengen.”

Maar op zondag zal de focus dus liggen op feesten. Café De Koornmarkt, Al Gusto en Andi’z zullen dus gewoon open zijn. “Maar naast een grote bar kijken we ook voor een friet- en hamburgerkraam en verkopen we ook ijsjes. Je zal niks te kort komen.”

Op groot scherm zal de koers kunnen gevolgd worden. “Tot de rechtstreekse uitzending, we willen inpikken net voor de kasseizone, zal een dj actief zijn. Ook na de koers hebben we Sledgehammer nog een groepje dat met covers de ambiance er in zal brengen.”