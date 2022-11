Fay (café ‘t Excuus) kijkt al uit naar het vernieuwde Stationsplein: “Het liep zelfs al in het woord dat wij het stationsgebouw hadden gekocht”

Al zes jaar is Fay Anthierens de bazin in ’t Excuus. En ze kijkt nu al reikhalzend uit naar het nieuwe Stationsplein waardoor ze haar café nog een extra elan wil geven. “We willen hier op termijn ook eten serveren.”

Om het café ’t Excuus binnen te stappen, hoef je geen excuus te hebben. Of het moet het excuus zijn dat je er eens tussenuit wil voor een gezellige avond en babbel. “En het is zo dat de naam ook wat ontstaan is tijdens het brainstormen”, zegt uitbaatster Fay Anthierens (32). Zelf is ze van Izegem afkomstig, haar lagere school liep ze wel in Ingelmunster. Zes jaar geleden nam ze het café over dat voorheen als café Europe bekend stond. Het pand is eigendom van Kathy Verschoot. Toen Fay er haar intrek nam, werd het helemaal in het nieuw gestoken. “Het had ook enkele jaren leeg gestaan. Het interieur was oud en aan een upgrade toe. En ook het zaaltje hebben we onder handen genomen.”

Horeca-ervaring

Clubs waren er niet meer aan het café verbonden, dus moest Fay van nul herstarten. Maar dat deed ze niet zonder enige ervaring. “Ik ben eigenlijk kapster van opleiding en heb die job ook drie jaar uitgeoefend. Maar altijd in combinatie met de horeca. Ik werkte onder meer nog in Bossenhove in Lendelede en het Bockorcafé in Ardooie. Het is iets wat ik altijd graag gedaan heb en toen ik de kans had om dit café over te nemen, heb ik ook toegehapt.”

Fay Anthierens en haar nieuwe partner Koen Uyttenhove. © WMe by Wouter Meeus

Fay woont met haar nieuwe partner Koen Uyttenhove bij het café. Fay heeft een zoontje Quinn (5) en Koen een zoontje Aron (7). “En die kunnen het goed met elkaar vinden”, klinkt het. Koen is in Ingelmunsterse horecamiddens geen onbekende. Hij startte met zijn broer in Den Bockor, de zaak die nu nog gerund wordt broer Bart Uyttenhove en diens partner Nele De Laere. “Maar op drukke momenten ga ik daar nog helpen en hier in ’t Excuus steek ik ook een handje toe waar ik kan. Maar daarnaast ga ik ook nog fulltime werken”, geeft hij aan.

Café ’t Excuus is pal tegenover het station gelegen. “Maar echt veel klanten heb je daar niet van. Iemand die eens een meeneemkoffie komt halen, of een koffietje combineert met een plasje. Maar de tijd dat ze van de trein het café binnenstapten is voorbij.”

Nieuw Stationsplein

Het stationsgebouw staat te koop. ‘Nog geen bod gedaan?’, proberen we. “Geloof het of niet, maar het heeft in het woord gelopen dat wij daar een zaak zouden starten. Ik heb dan ook al grappend gezegd dat we daar Bistro ’t Excuus zouden starten. Maar tegen de gemeente zullen we niet gaan opbieden”, doet Koen uit de doeken. Maar de keuze voor het Stationsplein was wel bewust. Fay: “Toen we hier zes jaar geleden startten, was al duidelijk dat de hele omgeving hier opnieuw aangelegd zou worden en dat er ruimte zou zijn voor groen en grotere terrassen. We zijn nu zes jaar verder en de plannen krijgen vorm. Normaal starten ze binnen twee jaar, de werken zullen ook twee jaar duren.”

“Voor sommige klanten is die brug nog een barrière”

Op dat moment zal Fay al tien jaar achter de toog staan in ’t Excuus. “Maar we hebben er ons al op voorbereid. De keuken is helemaal ingericht om ook eten te serveren. Maar we zullen dat nu niet in gang steken om dan twee jaar in de werken te zitten. We wachten dus op het nieuwe Stationsplein.”

De ‘Statie’ en het ‘Centrum’ wordt verbonden door een nieuwe brug. “En de manier waarop die hier neerkomt op het Stationsplein heeft al voor veel grapjes gezorgd aan de toog. Maar straks zullen ze de knik in de brug wegwerken, daar zullen ze nu ruimte genoeg voor hebben. Maar het is inderdaad zo dat die brug ook nog een soort barrière is. Niet voor ons natuurlijk, maar je hoort het toch soms wel binnen de clubs of onder de klanten, dat ze liever aan deze kant van het kanaal blijven.”

Damesdartstornooi

En ondertussen heeft Fay al heel wat clubs in haar armen gesloten. “We zijn dus zonder clubs gestart, maar ondertussen hebben hier twee minivoetbalteams De Sportvrienden en ’t Excuus hun lokaal. Er is ook een Lottoclub, waarbij iedereen tien nummers opgeeft en wie het eerst al die nummers uit de trommel ziet komen, is de winnaar. De ‘verliezers’ krijgen een drankbonnetje. De tafelvoetbal in het café wordt druk bespeeld en ons team komt uit in competitie bij de federatie. Er wordt ook bekeken om hier een interne competitie te organiseren.”

“We willen er graag nog een motorclub en een wielertoeristenclub bij; club waar gezelligheid voorop staat”

“Ondertussen is hier ook sinds twee jaar een dartsclub, daarvoor hebben we ons zaaltje aangepast. Daar zijn nu vier dartsblokken, maar die kunnen we ook wegtoveren als de zaal nodig is voor een feestje. De Statiepikkers tellen ondertussen al 46 leden, waarbij ook vier dames. We organiseren regelmatig een tornooitje. Daarbij voorzien we prijzengeld voor de eerste acht. Zo is er wel wat te winnen, maar schrik je de echte prijzenpotspelers wat af. Op 27 mei volgend jaar organiseren we opnieuw het Kampioenschap van Ingelmunster. Al wie op de gemeente woont of er lid is van een dartsclub kan deelnemen. Daarvoor wijken we wel uit naar de Cultuurfabriek, ik denk er ook aan om een afterparty te organiseren. En we willen ook een tornooi voor uitsluitend dames organiseren. We zitten nu al aan 16 inschrijvingen, net de helft dus. Dat komt ook wel in orde.”

En ook Fays nieuwe partner Koen doet zijn duit in het zakje. “We willen hier graag nog een wielertoeristenclub. Geen grootse bedoening, maar gewoon een gezellige groep waar het niet draait om de gemiddelde snelheid, maar waar we op tijd terug zijn in het lokaal om nog wat na te genieten van een aperitiefje. Zelf heb ik altijd met snelheidsmotoren gereden, maar samen met wat vrienden hebben we ook een gewone motor en daarmee zouden we graag wat rustige ritjes maken en daarna hier eindigen.”

WK voetbal

Ondertussen bereidt Fay zich voor op het WK voetbal. “We zullen mee de tent die op het marktplein komt bemannen tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels. Op die dagen zullen we gesloten blijven. In ons café hebben we heel wat voetbalfans die de matchen komen bekijken. En dat levert leuke gespreksstof op, want hier zitten zowel fans van Club, Anderlecht, Standard… En omdat ons trouw dartspubliek ook graag dartswedstrijden ziet, overwegen we nu om nog een groter scherm te hangen in het café.”

’t Excuus is op maandag gesloten, op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 13 uur en vanaf 16 uur. Op woensdag en vrijdag vanaf 16 uur. En op zondag van 9.30 tot 13 uur en daarna opnieuw van 16 uur. “We hebben hier vaste klanten die haast dagelijks over de vloer komen en er zijn ook onze clubs die veel volk naar het café brengen.”

Na zes jaar is Fay alles behalve uitgekeken op de job. “Ik heb dit altijd willen doen en doe het nog steeds graag. Ik ben ook een avondmens, late uurtjes schrikken me niet af. En het is vaak hard werken. We hebben een prachtige zomer gehad waarbij ons terras vooraan erg goed draaide, we moesten dus veel meters maken. Ook achteraan hebben we een terras, dat in de winter overdekt is met tenten. Je ziet dat zo’n terras vooraan toch ander volk aantrekt. Mensen die eens passeren met de fiets of volk dat van zichzelf zegt nooit op café te gaan, maar wel graag op een terras komt zitten. In de zomer serveer ik ook mijn cocktails, in de lockdown heb ik ook per fles verkocht. Maar we zijn ondertussen blij dat corona achter de rug is en alles weer helemaal herleeft.”