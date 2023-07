Fairtradeterras aan Vijverhof in Tielt maakt comeback

Voor het tweede jaar op rij slaat de Oxfam-Wereldwinkel straks weer de tenten op aan Dienstencentrum het Vijverhof in de Tieltse Kortrijkstraat. Bezoekers kunnen er tijdens de Tieltse Feesten van fairtradeproducten genieten op een gelegenheidsterras.

Na een gesmaakte eerste editie vorig jaar maakt het fairtradeterras een comeback. Op de kaart staan onder meer faire wijnen, eerlijke fruitsapjes, frisdranken, verwenkoffie of –thee, bier of mojito.

Culinair wereldbezoek

Bovendien worden dankzij enkele allochtone Tieltenaars ook hapjes uit de wereldkeuken aangeboden op het terras. “Op die manier kan je een culinair bezoek brengen aan alle hoeken van de wereld: van de Filipijnen tot Marokko, van Portugal tot Suriname en verder tot in Afrika”, laat de Wereldwinkel weten. “Wat precies wanneer aangeboden wordt, zal ter plaatse uithangen, maar nu al staat vast dat er op zondagnamiddag een Eritrese koffie-ceremonie gedemonstreerd zal worden.”

Leuk extraatje is dat er aan het Vijverhof een heleboel piñatas met bonnetjes in zullen ophangen. Die mogen de kinderen voor 1 euro te lijf gaan. En net als elk jaar is er in het Vijverhof opnieuw een expo van Fotokring Gamma te bewonderen.