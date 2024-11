Ernest Wijnboutique breidt kaart uit met wereldwijnen: “Druivenrassen en wijnen die mensen niet kennen”

Met een wijndegustatie op zondag 10 november gaat Roy Veracx officieel van start met zijn vernieuwde wijnkaart. Ernest Wijnboutique serveerde voordien enkel Zuid-Franse wijnen, maar daar komt nu verandering in. “Ik verdiep me graag in druiven van verschillende landen en wil mijn klanten laten kennismaken met een nog breder aanbod.”

Roy Veracx was voorheen sommelier in het vijfsterrenhotel Penny Hill in Engeland, met twee Michelinsterren. Hij nam op 1 januari de wijnzaak aan de Grote Markt over van Gilles Coigné en verhuisde in mei naar de nieuwe locatie in het historisch hart, vlak aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. “Op de kaart van Ernest Wijnboutique staan enkel Zuid-Franse wijnen, maar ik begon een uitgebreider aanbod te missen.”

“Verhuizen brengt nieuwe opportuniteiten met zich mee. Dankzij de extra plaats kon ik op zoek gaan naar meer wijnen. Ik vond een wijnhandelaar die de filosofie van Ernest Wijnboutique volgt: kleine, familiale wijnboeren zonder commerciële massaproductie, met druivenrassen en wijnen die mensen niet kennen.”

Bijvoorbeeld Montecucco Sangiovese. “Iedereen kent Barolo als Italiaanse wijn, wel deze komt van de streek er net naast. Dezelfde druif en vallei, maar omwille van de appellation d’origine mag de naam niet gebruikt worden. Het is dezelfde wijn, maar aan een derde van de prijs.”

Uniek aanbod in West-Vlaanderen

De wijnen die binnenkort op de kaart verschijnen zijn enkel bij Ernest Wijnboutique te verkrijgen in de regio West-Vlaanderen. “Hier vind je een uniek aanbod aan wereldwijnen. Van Italië, Spanje en Portugal, tot Zuid-Afrika, Amerika en Argentinië. Ik hoop zoveel mogelijk mensen te matchen bij hun smaak. Altijd leuk als je er recht op zit.”

Zondag 10 november kan je je voor 55 euro inschrijven voor de wijndegustatie en 19 wijnen proeven, net als enkele verfijnde hapjes. “Je kiest zelf hoeveel wijnen je degusteert en dewelke. Het is die avond ook de bedoeling dat mensen feedback geven. Ik heb al een goede visie voor Franse wijnen, maar wereldwijnen minder. Die kennis ben ik aan het opbouwen en ik hoor graag wat de klant wil.”