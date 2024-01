“Er wordt veel verteld, maar er klopt weinig van”: Sjoeke is vanaf 1 februari zelfstandig zaakvoerder van café Ariba

Met plezier drukt Danny ‘Sjoeke’ Dedrie (61) wat geruchten de kop in. “Er wordt zoveel verteld, maar meestal klopt er weinig van.” Vanaf 1 februari wordt hij de nieuwe zaakvoerder van café Ariba. “Maar er zal weinig veranderen, ik stond hier al elke dag achter de toog. En schrijf maar op, ik zal nog een tijdje doorgaan.”

Sinds 2,5 jaar is Sjoe(ke) – zoals hij door iedereen genoemd wordt en zoals hij ook zelf de mensen aanspreekt – de gerant van café Ariba. Dat werd nu ruim drie jaar geleden geopend door David Stekelorum en Lien Trybou. Die derde verjaardag werd in november 2023 gevierd, straks valt er op zaterdag 3 februari opnieuw wat te vieren.

“Ik werkte altijd in loondienst, straks word ik dus de zelfstandig zaakvoerder van café Ariba. Ik huur de zaak van de eigenaars, David en Lien, en zal ook weinig veranderen. Ook voor de klanten zal het nauwelijks merkbaar zijn, het blijft hetzelfde gezicht achter de toog.”

Zes op zeven open

Maandag blijft de sluitingsdag. “We blijven zes op zeven open, als je niet open bent, kun je niets verdienen”, kletst Sjoeke er een boutade tegenaan. “Ik zou ook wel wat meer evenementen organiseren, à rato van één keer per maand. Te beginnen met zaterdag 3 februari. Dan komen dj’s Deniero en Dennis Wallaert plaatjes draaien. Het is voor mij een nieuwe start en ik zie het volledig zitten. Het mag klaar en duidelijk zijn dat ik paraat sta om nog een tijdje door te gaan.”

Gevarieerd publiek

Café Ariba heeft vanuit de Sint-Pietersstraat in drie jaar tijd een prominente plaats ingenomen in het Izegemse horecalandschap. “En we zijn er niet enkel voor de jongeren”, wijst Danny naar de foto’s die op de muur geprojecteerd worden. “Iedereen is hier welkom, we hebben een erg divers publiek.” (WVS)