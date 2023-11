Elke Desmet uit Rekkem wilde een eigen café en vond dat met De Gouden Leeuw in Meulebeke: “Hier weten ze hoe je een feestje bouwt”

Elke Desmet (47) werkt al heel haar professioneel leven in de horeca, maar een kleine twee jaar geleden besloot ze voor haar eigen café te gaan. En dat vond de waardin uit Rekkem in… Meulebeke. “Weet je, ik wist Meulebeke eigenlijk niet liggen…”

Elke Desmet heeft het naar haar zin in café De Gouden Leeuw langs de Oostrozebekestraat in Meulebeke. “Ik ben uit Aalbeke afkomstig en woon nu in Rekkem”, zegt de mama van drie studerende kinderen. “Ik had al diverse jobs in de horeca gedaan, maar wou nu eens voor mezelf café houden. En dus ging ik op zoek en kwam ik uiteindelijk in Meulebeke terecht.”

Meteen welkom gevoeld

Marijke Degroote en Noël Vanhecke namen eind 2021 na een kwarteeuw afscheid van het volkscafé. “En toen ik hier binnen kwam, was ik meteen verkocht”, bekent Elke. “Al was ik nog nooit in Meulebeke geweest en kende ik de gemeente dus ook niet. Maar het was het gevoel dat me overmeesterde toen we hier binnen stapten, je voelde meteen dat je welkom was bij de klanten. En die hebben we ook grotendeels aan boord kunnen houden.”

“Klanten vertrouwen me veel toe, maar ik hanteer de gulden regel van horen, zien en zwijgen”

Elke runt het café in haar eentje, maar als ze in de loop van ons gesprek ‘we’ zegt, doelt ze op haar vriend Bart Vanderstraeten. “Hij heeft uiteraard zijn eigen job en woont in Bredene. Maar in het weekend zijn we hier samen. En hij is ook graag gezien door de klanten. Zonder zijn steun zou het voor mij minder evident zijn. Hij doet veel achter de schermen.”

Tijdens de week pendelt Elke op en neer tussen Rekkem en Meulebeke. “Op een half uurtje sta ik hier”, zegt ze. “En in het weekend blijven we hier.”

Terras aangelegd

Het café is op dinsdag gesloten, op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag gaan de deuren open vanaf 10 uur. “En we blijven ook doorlopend open. Op zaterdag gaan we om 17 uur open en op zondag zijn we open van 9.30 tot 14 uur. En tegen dat ik de rolluiken optrek op zondag staat er al een man of zes voor de deur. We hebben dus vaste klanten, met hun vaste gewoontes en vaak ook hun vaste plaats in het café. Ondertussen ken ik al heel wat volk in Meulebeke. Heel jonge gasten komen hier niet over de vloer, die gaan niet meer op café, maar dertigers en al wat daar op volgt, die komen hier wel. De mensen vertellen hier veel, vaak weet ik meer dan hun familie of hun partner. Sommigen moeten het eens kwijt. En daarbij hanteer ik de gulden regel: horen, zien en zwijgen.”

In januari 2021 ging Elke van start in De Gouden Leeuw. “En het was meteen een schot in de roos. Het volk is blijven komen. Het café veranderden we niet veel. Een likje verf en nieuw verlichting in plaats van de tl-lampen die hier nog hingen. We hebben ook een overdekte koer waar je kan zitten, maar waar men in de winter ook kan gaan roken. En achteraan hebben we een terrasje gemaakt, dat was er vroeger niet.”

Gouden Spaarders

Er zijn ook enkele verenigingen. “Zo zijn we hoofdlokaal van de vinkeniersvereniging ‘Niet Rijk, maar Recht’, die nog een 50-tal leden telt. Net als de Gouden Spaarders. Ook daar hebben we een 50-tal leden. Nee, we sparen geen goudstaven, die zouden niet door de gleufjes van de spaarkas kunnen”, lacht Elke. “Op 19 januari hebben we onze souper en volgt de uitbetaling. Daarna start het nieuwe seizoen. En om onze souper te financieren houden we ook een truffelverkoop. Wie de vereniging wil steunen, kan hier in het café dus truffels kopen. Ideaal met het eindejaar in het vooruitzicht.”

Elke vertelt het allemaal terwijl ze alles in gereedheid brengt om het café te openen. De pelletkachel krijgt een stofzuigbeurt. “Die hebben we hier zelf geplaatst, ik lag letterlijk wakker van die stijgende energieprijzen. En met die kachel hebben we het hier gezellig gemaakt en ik weet op voorhand ook hoeveel een pallet pellets me zal kosten.”

Remco Evenepoel

De Gouden Leeuw is ook bijlokaal van de supportersclub van Remco Evenepoel. “Je kunt je hier lid maken van de supportersclub R.EV1703 West-Vlaanderen. Als ze vanuit de supportersclub activiteiten organiseren, krijgen de leden korting, ook op de merchandising. Bij inschrijving krijg je een pakket waar onder meer een kalender in steekt.”

In De Gouden Leeuw hangen ook twee dartsborden, de herberg is ook één van de vier cafés die deelnemen aan het allround tornooi. “Hier komen ze kaarten, darts staat in De Middenstand gepland, tafelvoetballen gebeurt in De Kring en biljarten in De Snooker. Hier bij ons hebben we geen kaartclub, maar wel enkele tafeltjes die soms eens kaarten en we organiseerden ook al een dartstornooi voor dummies.”

Verkleedpartijen

Meulebeke dat straks dus zo goed als zeker zal fuseren met Tielt is een levendige gemeente. “De fusie? De mensen zien hier niet graag de naam van hun gemeente verdwijnen. Maar wat het ook wordt, we zullen hier over Meulebeke blijven spreken.”

Want de Meulebekenaar, dat is iemand die graag eens de bloemetjes buiten zet. “Ze weten hier hoe je een feestje bouwt. We hebben onlangs hier Oktober Festen gehouden. Dan is iedereen verkleed en verloten we onder de aanwezigen wat bierbonnen. En als de Rode Duivels een tornooi spelen, dan zenden we het voetbal uit en komt iedereen hier in supportersplunje aan.”