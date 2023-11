Een foto op je pint? Iepers café pakt uit met bierprinter: “Gratis tool voor extra beleving en plezier”

Het Ieperse biercafé Øl pakt uit met een Guinness printer, waarmee klanten selfies of andere foto’s kunnen printen op hun pint.

“De printer is een samenwerking met brouwerij John Martin, die Guinness importeert vanuit Ierland”, vertelt Klaas Segers. Hij stond aan de wieg van het café Øl bij de Menenpoort. “Zo’n bierprinter is vrij nieuw in een horecazaak in de streek.”

De printer kon eerder al getest worden in de de Guinness Corner van Festival Dranouter. “Nu staat hij een paar maanden in ons café”, vervolgt Klaas. “Op de schuimkraag van je vers getapte Guinness creëer je een afbeelding naar wens. Eerst scan je met je smartphone een QR-code waardoor je doorverwezen wordt naar een website. Je laadt er een foto op en luttele seconden later wordt die foto geprint op je pint in het café. De resultaten zijn zeer accuraat. Deze tool wordt gratis aangeboden voor extra beleving en plezier.”

Tankbier

Sinds de oprichting probeert het café zich te onderscheiden met ‘tankbier’. “Om de allerbeste smaakervaring te bekomen. Ons avontuur begon in 2021 met dertig tapkranen. Al snel merkten we dat elke brouwer wel een tapkraan aan de Menenpoort wou. Daarom plaatsten we er vorig jaar nog zestien bij.” (TP)