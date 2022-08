Durfbar doet Broelkaai 6 (even) herleven

Durfbar is een nieuwe tijdelijke horecaplek op de site van Broelkaai 6 en doet dienst als hoofdkwartier van het project ‘Durf Werkt’. Het wil niet alleen het ankerpunt voor Durf2030 zijn, maar ook een plek voor en van alle Kortrijkzanen.

“Onze doelstelling is om van Broelkaai 6 een open huis te maken waar mensen kunnen komen werken, vergaderen of samenkomen. We hopen mensen te inspireren door hier ontmoetingen en interacties te laten ontstaan. Deze plaats biedt ruimte tot participatie, om samenwerkingen op te zetten met andere partners of sectoren. Daarbij lijken een tapasplankje en een drankje ons wel gepast. Daarnaast willen we mensen de kans bieden om mee vorm te geven aan het DURF-verhaal. Dan denk ik aan verenigingen, partners en ondernemers die bijvoorbeeld hier een workshop geven of een pop-up concept lanceren in de tuin. Zij kunnen de site huren na de openingsuren (dinsdag tot en met vrijdag, telkens van 12 tot 19 uur) en in het weekend”, zegt Katrien Voet, gangmaker Durf2030.

Zo vind je er elke zondag de radiocommunity van Operatiekwartier, strijkt het Regenboogcafé elke maand neer in de bar en vindt vanaf 19 augustus de Openluchtcinema van kunstencentrum Buda plaats in de tuin. De Durfbar ondersteunt zo nieuwe samenwerkingen en projecten in functie van hun kandidatuur Culturele Hoofdstad 2030. “Met Durf willen we maatschappelijke uitdagingen aangaan via kunst, creativiteit en verbeelding. We hebben deze plek nodig om aan de inwoners van Kortrijk duidelijk te maken wat we eigenlijk aan het doen zijn terwijl we dingen naar de erkenning als Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Er zal informatie beschikbaar zijn over Durf2030 en we tonen welke projecten werden gerealiseerd. We hopen met deze fysieke plaats ook de drempel te verlagen voor mensen die graag willen meehelpen aan het ‘Durf Werkt’ Project”, zegt Katrien.