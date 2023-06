Deze zomer geen coronaterrassen meer in Ieper en Poperinge: “Wij voelen nog steeds de naweeën van corona”

Tijdens de coronacrisis mochten horecazaken hun terrassen uitbreiden, maar terwijl in Oostende en Brugge die coronaterrassen ook deze zomer behouden blijven, schrappen Ieper en Poperinge de maatregel. “We moeten rekening houden met parking voor de retail”, zegt Iepers schepen Diego Desmadryl, maar volgens horeca-ondernemer Chris Bevernage heeft Ieper helemaal geen parkeerprobleem.

Net als veel andere steden en gemeenten beslisten Ieper en Poperinge in het begin van de coronacrisis in 2020 dat horecazaken hun terrassen mochten uitbreiden. Zo kon in Ieper iedere zaak tot twee extra parkeerplaatsen innemen. Indien dat niet mogelijk was, werd uitbreiding van het terras op het voetpad ook toegestaan mits een minimale vrije doorgang van 1,50 meter. In Poperinge konden terrassen uitbreiden tegen gunstige prijzen op de locaties die daarvoor in aanmerking kwamen.

Terug naar normaal

In het voorjaar van 2022 verlengden beide steden nog de maatregel voor de zomermaanden, maar dit jaar niet. “In 2022 kwam de verlenging om de horecazaken nog wat marge te geven, maar nu zitten we toch in een andere periode”, zegt Ieperse schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “Dat was een maatregel in het kader van corona. Corona is nu toch al een tijdje weg, dus iedereen is weer op een normaal niveau aan het werken. Ten tweede zitten we ook met de retail, die het moeilijk heeft op dit moment. Voor die mensen is de bereikbaarheid heel belangrijk.”

De schepen wijst er wel op dat er in het bestaande terrasreglement al een mogelijkheid is voorzien om terrassen uit te breiden. “Elke uitbater kan van vrijdag tot zondag tien extra tafels en veertig extra stoelen plaatsen als ze dat willen. Dat moet dan wel op het trottoir zijn. Nu gaan we ze niet meer extra parkeerplaatsen laten innemen. Ze mogen natuurlijk ook de buren niet hinderen. Dat stond dus al in het nieuwe terrasreglement dat we nog voor corona goedkeurden.”

Overleg in Poperinge

In Poperinge stelde Bram Meeuw (Bewust/Open VLD) een vraag over de kwestie op de gemeenteraad van afgelopen maandag. “Wij hadden al eerder gezegd dat de verlenging van de coronamaatregelen niet meer zou gebeuren”, antwoordde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Dat waren ook allemaal afwijkende situaties van terrassen die niet onmiddellijk voor de eigen zaak gelegen waren of waarvoor er parkeerplaatsen wegvielen. Maar we hebben dat niet gedaan zonder eerst overleg te plegen met de horeca zelf. Daar kwam men tot het besluit: voor ons is dat niet meer echt nodig.”

“De retail heeft het moeilijk en voor hen is bereikbaarheid heel belangrijk”

“Sowieso ging het om niet veel plaatsen”, vervolgde Dejaegher. “Enkele zaken op het Watouplein en vier in Poperinge centrum, waarvan één sowieso weggevallen is. Twee zijn dan weer materieel onmogelijk door werken. Eén situeert zich wel voor de eigen zaak. We gaan ons daarover moeten buigen, maar een echt coronaterras kun je dat niet meer noemen, want die regels van anderhalve meter afstand zijn niet meer van toepassing. Watou lijkt ons een aparte situatie, omdat we met het kunstfestival en de wijzigingen in het landschap nood hebben aan extra capaciteit om alle bezoekers ergens te kunnen plaatsen. In die zin menen wij dat de uitbreiding wel kan behouden blijven.”

Dubbel zoveel plaatsen

In Ieper reageren sommige horeca-uitbaters wel teleurgesteld. “Ik vind het natuurlijk heel jammer”, zegt Chris Bevernage, die met Les Halles op de Grote Markt en Depot in de Menenstraat twee horecazaken uitbaat in het centrum van Ieper. “Vooral voor Les Halles was het een grote meerwaarde toen we twee parkeerplaatsen mochten inpalmen voor terrassen. Dat ging toch om een dertigtal mensen die we extra konden zetten, bijna het dubbele. Je kan wel zeggen dat de coronaperiode voorbij is, maar we zitten wel nog steeds met de naweeën. Tien maanden gesloten zijn, is niet iets dat je in een jaar kan compenseren. Sommige collega’s staan niet te springen om uit te breiden omdat ze onvoldoende personeel hebben, maar ik heb dat probleem voorlopig niet, al ga ik wel hout vasthouden.”

Ook in Poperinge is de reglementering rond terrassen weer aangescherpt, al worden wel nog enkele situaties apart bekeken. © Michael Depestele

De argumenten van schepen Desmadryl veegt hij van tafel. “Ik zie echt geen parkeerprobleem in de stad”, meent Chris Bevernage. “Ik heb altijd plaats om te parkeren. Wanneer er evenementen zijn, is het wel een ander verhaal. De bestaande mogelijkheden om de terrassen uit te breiden zijn wel goed, maar je moet er natuurlijk plaats voor hebben. Wij kunnen dat bijvoorbeeld enkel doen wanneer de buren gesloten zijn. Zeker met het mooie weer wil er niemand binnen zitten. Dan is het binnen helemaal leeg, maar kan er niemand meer bij op het terras. Jammer.”

Wel in Brugge en Oostende

Extra zuur voor de Ieperse en Poperingse horeca-uitbaters is dat hun collega’s in Oostende en Brugge wél hun terrassen mogen blijven uitbreiden. “De regel is dat we ‘ja’ zeggen op aanvragen en als dat om de een of andere reden niet mogelijk is, we met de ondernemer nagaan hoe het wel kan. We faciliteren”, zei Oostends schepen Björn Anseeuw onlangs in onze zusterkrant De Zeewacht. “We pasten de verordening ook aan, zodat er grotere terrassen kunnen geplaatst worden. Dat is een gevolg van de coronaperiode, waarin is gebleken dat er wel degelijk meer ruimte was voor terrassen zonder dat die hinderden.” Hetzelfde geldt voor Brugge. “Waar mogelijk werden die terrasuitbreidingen die tijdens de coronajaren werden toegekend, na de crisis ook behouden. Op alle pleinen in Brugge zijn de terrassen nu groter. Het klopt dus dat er meer terrasoppervlakte is in Brugge dan voor corona.”