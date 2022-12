Denis Renty brengt met Van Bulck uniek concept naar Oostende: voortaan topwijnen degusteren per glas

In Van Bulck in de Hertstraat kun je voortaan 32 wijnen per glas drinken en jezelf bedienen. De zaak wordt vanaf 8 januari trouwens ook een tapas- en wijnbar.

Chef Denis Renty (52) had destijds een eigen zaak in Oostende, maar legde zich later vanuit Engeland toe op import en export van wijn en zelf gebrouwen Belgische biologische bieren onder de naam Van Bulck. “Genoemd naar mijn moeder Liesbeth, die maître-sommelier is”, zegt Denis trots.

Hij zelf is ook chef en sommelier en via C-Hotels, die één van zijn klanten was, kwam hij terecht bij de bistro/restaurant van het Upstairs in de Hertstraat. “Dat was vlak voor de pandemie. De verschillende lockdowns hebben we hier overbrugd, maar ik zag wel de horeca-sector evolueren. De uitdaging blijft om het rendabel te houden. Het atypische pand in de Hertstraat leent zich tot ons nieuw bijzonder concept.”

Tapas en wijn

“Vanaf 8 januari wordt Van Bulck een tapas- en wijnbar. In de week zijn er een reeks kleine gerechtjes en in het weekend ga ik zelf ‘à la minute’ de tapas maken. In het weekend komen er tien extra tapas tussen 8 en 20 euro.”

Maar het vernieuwende in Van Bulck wordt toch wel de manier waarop ze 32 wijnen zullen serveren. “In Londen maakte ik kennis met de wijndispenser. Het toestel zorgt ervoor dat je van twaalf witte- en roséwijnen en van twintig rode wijnen een proevertje van 25 ml, een half glas van 60 ml of een vol glas van 125 ml kan nemen. Elke fles is op de juiste temperatuur en we zorgen ervoor dat de wijn niet oxideert. Het eerste en laatste glas van elke fles smaken precies gelijk.”

Topwijnen

Afhankelijk van de wijn betaal je tussen 5 en 35 euro voor een glas. De proevertjes zijn er al voor pakweg een euro. “Om een totaalbeleving van wijn te hebben, is het belangrijk dat de mensen de wijn zelf kiezen en nemen in onze dispensers. We richten ons tot wijnliefhebbers, maar ook tot wie wijn wil ontdekken. Hier kwamen al mensen die eerst uitgebreid proefden en pas nadien een keuze maakten of een hele fles bestelden.”

In het aanbod zitten topwijnen zoals de Chevry Chamertin uit 1990 of een Clos de Vougeot uit 1996. De prijs per fles loopt al gauw boven de 300 euro. “Wijnliefhebbers hebben niet vaak de gelegenheid om die te proeven per glas en daarom is onze formule zo uniek. Topwijnen die telkens uit de kelder van het domein komen, kunnen hier geproefd worden. Inmiddels hebben we al een tweetal groepen die hier zullen komen wijnen en tapas proeven.” (efo/foto pm)