Den Oosthoek in boek over sportcafés: “Enige officieel Club Brugge- supporterscafé van Knokke-Heist”

Ook café Den Oosthoek in Heist komt voor in de unieke publicatie over authentieke sportcafés die in oktober uitkwam bij Uitgeverij Lannoo. Philip Van Eeghem staat er sinds 2016 aan het roer en achter de toog en verwelkomt er onder meer een wielerclub en een supportersfederatie van KFC Heist, de voetbalclub waar hij zelf voorzitter van is. “Bovendien zijn we het enige officiële Club Brugge-supporterscafé van Knokke-Heist.”

Café Den Oosthoek in de Pannenstraat in Heist mag zich met recht en rede een onvervalst sportcafé noemen. Of alle klanten die er over de vloer komen zelf echt sportief zijn, weten we niet maar sport speelt in het sympathieke en volkse kroegje echt wel een centrale rol.

“Ik heb de zaak hier in 2016 overgenomen. Eerder werkte ik in human recources-functies in een bedrijf in Zedelgem en in de haven van Zeebrugge”, vertelt uitbater Philip Van Eeghem, die ook nog tot 5 december voor de lokale partij Gemeentebelangen schepen is van onder meer openbaar domein en mobiliteit.

Iedereen welkom

“In een verder verleden heb ik ook nog samen met mijn vrouw een bed & breakfast uitgebaat. Op den duur misten we wel een zelfstandige activiteit, net als het ontvangen van van gasten. Daarom hebben we dus dit café overgenomen. Onder de vorige uitbating was het zo goed als volledig gericht op Club Brugge supporters. Met onze overname hebben we het concept wel wat breder opengetrokken. Ook wie niet in voetbal geïnteresseerd is, moet zich hier welkom voelen. We hebben dan ook de inrichting wat aangepast, met onder meer een grotere toog.”

Maar dat sport een grote rol blijft spelen in café Den Oosthoek staat buiten kijf. Dat is ook te zien aan de muren waar we onder meer oude foto’s van legendarische matchen tussen Club Brugge en Anderlecht zien hangen. “Als echte Heistenaar speelde ik in mijn jeugd voetbal bij KFC Heist en later ben ik ook in het bestuur gekomen, om dan een drietal jaar geleden voorzitter te worden, in opvolging van voormalig burgemeester Piet De Groote”, zegt Philip.

Plakkers en Vissers

“Ik ben ook al jarenlang lid van de supportersclub ‘De Strandleeuwen’ van KFC Heist, met als bijnaam ‘De Plakkers’. Het café hier is de thuisbasis van ‘De Plakkers’. Opmerkelijk is dat KFC Heist nog een tweede supportersclub heeft, namelijk De Zeemeerminnen, bijgenaamd ‘De Vissers’. Die komen samen in een ander café hier iets verderop. Met carnaval is het een jaarlijkse traditie dat ‘De Plakkers’ en ‘De Vissers’ tegen elkaar een, grotendeels ludieke, voetbalwedstrijd spelen. Op die dag gaan De Plakkers van café Den Oosthoek de Vissers ophalen in hun café en dan gaat het in optocht van het ene café naar het andere. Dat is volgens mij een traditie die je enkel maar in Heist nog vindt.”

Naast het lokale voetbal van Heist speelt ook Club Brugge een belangrijke rol in het café. “Wij zijn erkend als officieel supporterscafé van Club Brugge door de supportersfederatie. En dat is niet zo evident want in een bepaalde regio mogen er maar een bepaald aantal suppersterscafés zijn. In Knokke zouden ze er ook een willen oprichten maar ze mogen niet omdat wij te dichtbij zitten; dus we zijn de enige in heel Knokke-Heist”, weet Philip. Ook wielrennen krijgt in café Den Oosthoek heel wat aandacht.

Road Runners

“Wielerclub de Road Runners, waar ik zelf bij rijd en die zo’n honderd actieve leden telt, heeft hier haar vaste stek”, klinkt het. “Ik ben zelf ook stichtend lid van ‘les soupapes sur mer’. Dat is een retro-wielerclubje. De leden rijden met fietsen van ouder dan 1983 en we hullen ons ook in retro-truitjes. Regelmatig organiseren we ook langere ritten, onder meer in het buitenland; zoals in Italië. In het zaaltje hier achter het café, dat afzonderlijk kan afgehuurd worden, kan je zien dat ik heel wat oude wielertruitjes heb verzameld én er hangt ook een fiets van het type waarmee Eddy Merckx nog het werelduurrecord heeft gereden.”