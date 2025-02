Den Bokaal wordt vrijdagavond een gezellig Valentijnscafé

Deze vrijdag is het Valentijn en dat wil Jill Malfait (33) vieren met zowel de happy singles als de koppels. “Hiervoor zal Den Bokaal omgetoverd worden tot een gezellig cafeetje om de dag van de liefde te vieren.” Café ’t Bokaaltje is ineens een try-out voor deze zomer.

“In de zomer wil ik het concept verder uitbouwen en in het weekend langer open blijven, met meer een cafésfeer. Nu sluit ik om 17 uur, maar op mooie dagen willen mensen graag langer blijven plakken”, vertelt Jill. De naam Café ’t Bokaaltje ontstond toevallig. “Er riep vorige week een kindje op het speelplein verderop dat zijn mama in ’t Bokaaltje zat, en zo is het blijven hangen. Ik vond het meteen een leuke, schattige naam.”

Valentijn voor iedereen

Met de Valentijnseditie van Café ’t Bokaaltje op vrijdag 14 februari, van 18 tot 22 uur, richt Jill zich niet enkel op koppels. “Via Instagram vroeg ik mijn volgers of het evenement enkel voor singles moest zijn of voor iedereen. De reacties waren duidelijk: iedereen is welkom. Maar het idee is niet om hier met een datevibe naartoe te komen. Ik wil gewoon een ontspannende, gezellige sfeer creëren waar mensen met elkaar kunnen babbelen, zonder verwachtingen. Iedereen die nog geen plannen heeft of niets speciaals wil doen met Valentijn, is welkom.”

“Deze vrijdag is ook een goede try-out voor het caféconcept om te zien wat ik aankan qua capaciteit. Voor de gelegenheid zal de muziek wat luider staan en krijgt de zaak een subtiele Valentijnsaankleding. Niet te kitscherig”, benadrukt Jill.

Uitgebreide ontbijtopties

Eind augustus opende Jill haar low waste take away concept aan Sint-Jansplein. Na een half jaar breidt ze de eetkaart verder uit. “Naast de bestaande grote en kleine ontbijtformules komen er vanaf volgende week zes soorten American pancakes bij. Twee hartige varianten: spek met spiegelei en ahornsiroop of zure room met gerookte zalm, en vier zoete opties: blueberry met ahornsiroop, Kinder Bueno, speculoos, en choco met banaan.”