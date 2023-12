“De klanten zetten hier zelf schlagermuziek op”: Ginette en Pedro maakten van ‘t Veilingske een echt sfeercafé

Ginette Vanderperre (51) is al gepokt en gemazeld in de horecawereld. Sinds vier jaar runt ze nu met haar partner Pedro Verkoelen (43) café ’t Veilingske langs de Diksmuidsesteenweg. “En dat hebben we ons nog niet beklaagd. Vanaf dag 1 was het hier volle bak en dat hopen we nog een tijdje zo te houden.”

Ginette Vanderperrre is een rasechte Roeselaarse. Dankzij pa Eric Vandeperre, die in 2015 overleed, was de familie ook altijd supporter van SK, later SV een nu opnieuw SK Roeselare. “Mijn broers Didier en Dieter zijn nog altijd fervente fans. Ik ook, maar ik volg het wat meer vanop afstand. Maar er komen hier uiteraard veel supporters over de vloer.”

“Aan de hoek van de toog vergadert hier vaak de ‘Bende van Ellende’…”

Het café ligt op een boogscheut van Schiervelde waar SK Roeselare de thuiswedstrijden afwerkt, maar ook pal naast de REO Veiling. Het is aan die veiling dat het café zijn naam te danken heeft. “We hebben hier wel nog wat volk dat naar de veiling trekt, maar ik denk dat dat minder is dan vroeger. Er is daar sinds enkele jaren ook een horecazaak in de gebouwen zelf.”

Verhuisd door buur

Pedro is uit Dendermonde afkomstig, Ginette doorzwom al heel wat horecawatertjes. Ze werkte onder meer in café Regina langs de Meensesteenweg en aan onze Belgische kust, maar samen met Pedro had ze ook café ’t Rond Punt in de Zuidstraat in Roeselare. “Daar zijn we moeten verhuizen door een buur die klaagde over de geluidsoverlast. Het café moest enkele keren de deuren gesloten houden en toen we er vertrokken, is ook die buur verhuisd”, zucht Ginette veel betekenend.

Maar ondertussen hebben Ginette en Pedro al hun draai gevonden in ’t Veilingske. “Ik kende het café niet, maar het kwam me ter ore dat Stijn en Ellen, die hier voor ons het café uitbaatten, wilden stoppen omdat er gezinsuitbreiding op komst was. Ik ben hier een drietal keer geweest, als klant om de sfeer op te snuiven en ik was overtuigd.”

Veel van de klanten van ’t Rond Punt maakten de de verhuizing niet mee. “Logisch ook, de meesten kwamen er te voet en het is nu eenmaal te ver van de Diksmuidsesteenweg.” Maar de bestaande klandizie van ’t Veilingske, die konden Ginette en Pedro wel grotendeels aan boord houden. “Het café heeft niet leeg gestaan, we hebben het overgenomen en vanaf dag 1 was het hier volle bak.”

Corona als spelbreker

Al snel kwam corona om de hoek loeren. “We moesten meteen weer dicht en toen we na enkele maanden weer open mochten, bleek ik zelf corona te hebben en mochten we weer dicht. Maar dat is nu ondertussen gelukkig allemaal achter de rug.”

Het café herbergt ook enkele verenigingen. Minivoetbalploeg El Galactico pakt straks ook met een eetfestijn. Er is de maandelijkse dartscompetitie en los van de club wordt ook wel vaker een pijltje gegooid naar de twee dartsblokken in het café. Er is een spaarkas en er wordt ook Lotto Lingo gespeeld. “Ken je dat niet? Het is eigenlijk vrij simpel. Voor 10 euro mag je tien Lotto-nummers voorspellen, wie eerst al die nummers uit de trommel ziet komen, krijgt de volledige inleg. Zelf hebben we daar niets aan, behalve heel wat papierwerk. Maar we doen dat voor de klanten. Er huist hier ook een spaarclub, dus ook een dartsclub met een interne competitie en er wordt hier ook gekaart. We nemen deel aan het RICK, het kampioenschap onder cafés.”

Ginette en Pedro genieten duidelijk van hun job. © Jan Stragier

Terras maakt veel goed

Op maandag en dinsdag is het café gesloten, op andere dagen vanaf 10 uur open. We zijn er zelf getuige van dat de eerste klanten al binnen druppelen voor het café eigenlijk effectief open is. “Over de middag kan het soms wat rustiger zijn, vooral in de winter dan. In de zomer staat ons terras hier. Daarop kan heel wat volk zitten. Ons café zelf is niet al te groot, het zou soms wat ruimer mogen zijn Zo moesten we voor ons dartstornooi, met maar liefst 150 inschrijvingen, uitwijken naar zaal OCAR in Rumbeke. Maar het terras maakt bij goed weer veel goed natuurlijk. Passanten hebben we hier soms ook, bijvoorbeeld mensen die hier recht tegenover in de ZEB zijn gaan winkelen en hier iets op het terras komen drinken.”

Nieuwjaarsreceptie

Maar ’t Veilingske stoelt vooral ook op veel vaste klanten. “Zo is er de Bende van Ellende.” Daarover willen we natuurlijk nog wat meer uitleg. “Dat zijn een groep vrienden die elkaar hier gevonden hebben. Ze organiseren bijvoorbeeld ook een spaghetti-namiddag. Ze zitten uiteraard hier veel samen, maar trekken er samen ook op uit. Voor een weekendje Ardennen of zo. We maakten er aanvankelijk zelf ook deel van uit, maar we kunnen natuurlijk zelden mee op uitstap.”

Het mag duidelijk zijn dat de ambiance er vaak goed in zit in het café. “Er staat hier een jukebox en de klanten kiezen daar zelf de nummers en er wordt hier het meest schlagermuziek gedraaid. We houden af en toe ook eens een karaoke-avond, dat wordt ook goed gesmaakt door de klanten. Op zaterdag 6 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie, waarbij we ook een hapje aanbieden. Er komen dan ook een viertal zangers hun meezingers brengen. Ook op oudejaarsavond zal het hier vol zitten. Ik bouw dan het café helemaal om. Er zijn al 35 mensen ingeschreven, we verzorgen hen tot in de puntjes. De aankleding van het café krijgt hier ook altijd heel wat aandacht. Ik doe mee aan aan alle thema’s, Valentijn, Pasen, Halloween,…”, wijst Ginette in de richting van de kerstmannen die nu haar zaak sieren.

Op drukke momenten springt de jeugd wel eens bij. “Ik heb vijf kinderen, vier zonen en een dochter die haar mannetje weten te staan. Tussen de 32 en 22 jaar oud. Dus op drukke momenten, kan ik altijd wel op een van hen rekenen als het nodig is.”