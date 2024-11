Circosia maakt in het voorjaar rentree met nieuwe naam en ander concept: “Na 33 jaar werd het tijd voor iets nieuws”

Met de sluiting van de Circosia verdween begin deze maand opnieuw een gevestigde waarde uit het Blankenbergse nachtleven. Maar niet getreurd: een Circosia 2.0 is in de maak. “De opvolger wordt meer trendy, met veel meer beleving én een hoog wauw-gehalte”, zegt uitbater Sven Vermoortele.

Met een geslaagde closing party zette uitbater Sven Vermoortele eerder deze maand een punt achter zijn legendarische danstempel in de Weststraat. Na 33 jaar vond hij het tijd voor een nieuw concept. “Toen we in ’91 begonnen zijn met de Circosia, waren het nog heel andere tijden. We gingen drie of vier dagen achtereen uit en amuseerden ons sowieso wel op de dansvloer. Maar dan zijn de grote dansfestivals er gekomen en werd de lat plots veel hoger gelegd”, vertelt Sven vanuit Bali. Zo was Tomorrowland volgens hem een gamechanger. “Sindsdien draait àlles rond de beleving. De jeugd wil overdonderd worden; een wauw-gevoel krijgen als ze uitgaan. De verwachtingen liggen almaar hoger.”

Nu ook zijn 23-jarige zoon Reef mee in de zaak staat, leek voor Sven het moment gekomen om het roer om te gooien. “Na 33 jaar is het gewoon tijd voor iets nieuws. Iets wat je hier op Bali ook vaak ziet: in de vooravond loungen met een lekker hapje, rond middernacht omschakelen naar nightlife. We gaan ook het interieur upgraden, een beetje in dezelfde stijl als Boho Village. Met nog meer beleving én een hoog wauw-gehalte”, aldus Sven, die op zijn 17de in het nachtleven verzeild raakte als jobstudent. “Ik ben vier jaar ober geweest in nachtclub La Scala in de Langestraat. Dat waren de topjaren – alleen al achter ’t casino had je toen een stuk of acht populaire danscafés. Elk weekend kwamen honderden jongeren uit het noorden van Nederland naar Blankenberge afgezakt omdat er bij hen toen een sluitingsuur gold. Die tijden komen niet meer terug en dat is jammer. Nu, de Overpoort in Gent is ook niet meer zoals 20 jaar geleden. De tijdgeest hé… Jongeren spenderen ook anders dan vroeger, maar wat wil je: als je nu een rondje geeft, lig je direct aan honderd euro.”

Met propere lei

Ook de recente perikelen rond zijn zaak – een portier en kelner van de Circosia werden vervolgd omdat ze in het najaar van ’22 een klant halfdood sloegen – droegen volgens Sven bij aan de beslissing om met een propere lei te herbeginnen. “Die negatieve publiciteit heeft ons zeker geen goed gedaan. Ondertussen heeft de rechter gelukkig ook wel ingezien dat die feiten waren uitgelokt, maar het kwaad was dan al geschied. Mensen bleven weg.” Aan een andere locatie heeft hij evenwel nooit gedacht. “Het pand in de Weststraat is mijn eigendom en ik heb er in de loop der jaren een pak geïnvesteerd in geluidsisolatie”, klinkt het. De naam van zijn nieuwe zaak ligt volgens Sven nog niet vast. “Daar zijn we nog over aan het nadenken”, klinkt het, “maar binnenkort hakken we de knoop door. We hopen immers al in april of mei te kunnen openen.”

Waar de naam Circosia eigenlijk vandaan kwam? “Dat was een samentrekking van ‘circus’ en ‘curiosia’: we hadden een aantal kitscherige curiositeiten in de zaak, zoals valse tulpen en een levensechte, uit hout gesneden bodybuilder. Ooit hadden we zelfs een boksring achterin de zaak”, lacht Sven aan de telefoon. Het was met gemengde gevoelens dat hij de sluiting aankondigde. “Al die herinneringen… De Circosia is een groot stuk van mijn leven geweest hé, ik heb er 33 mooie jaren beleefd en veel nieuwe vrienden gemaakt. Met de invoering van de muziekstop in 2002 zijn we even door zwaar weer gegaan, maar ook dat zijn we uiteindelijk te boven gekomen. Ik ben altijd in het Blankenbergse uitgaansleven blijven geloven”, aldus Sven. Ook nu doet hij dat. “Er is in Blankenberge zeker nog wel ruimte voor een nieuw concept”, klinkt het. Wordt vervolgd dus.