“Chicon of Gilles? Ik luister naar allebei”: in Sherry’s Pub jagen Gilles (32) en Selina (29) hun eigen horecadroom na

Sherry’s Pub op de hoek van de Westlaan met de Wilgenstraat heeft met Gilles Demeulenaere (32) een jonge patron die echter al heel wat ervaring in de horeca heeft. Hij was al bekend als Chicon van café De Vagant. “Maar ik ben blij dat we de stap gezet hebben naar een eigen zaak. Eens je wat ouder wordt, moet je op eigen benen gaan staan.”

Toen Johan Debrauwer en Sylvie Maugé Sherry’s Pub inruilden voor een ander horeca-avontuur in d’Oude Glorie op de wijk De Ruiter was Gilles Demeulenaere met zijn partner Selina Van Houcke (29) er als de kippen bij om de zaak over te nemen. “Ik had al elf jaar in De Vagant achter de rug. Ik vond het tijd om op eigen benen te staan en dit was een café dat er zich goed toe leende.”

“Ik was al supporter van KSV Roeselare bij de promotie in 2005”

Gilles groeide op in Roeselare, na zijn Collegejaren en enkele jaren in de sportschool startte hij nog met hogere studies ergotherapie, maar toen hij als ‘break’ even in de horeca terecht kwam, raakte hij er verslingerd aan. “Ik had de smaak te pakken en wilde niet meer terug naar de schoolbanken.” Aan die periode in De Vagant houdt hij ook zijn bijnaam ‘Chicon’ over. “Heel wat mensen noemen me nog Chicon, iets wat tussen pot en pint is ontstaan. Dat wordt hier in het café ook nog gebruikt, maar wie me hier leerde kennen, noemt me gewoon Gilles. Maar ik luister naar allebei”, lacht hij.

Zot van darts

Het café runt hij in principe alleen, zijn partner Selina springt in de week ’s avonds bij. Zij heeft nog haar job bij AZ Delta. Samen zijn ze sinds zeven maanden de gelukkige ouders van dochtertje Jynke. “Het café is hier nauwelijks een weekje gesloten geweest. Een deel van de klanten verhuisde ook mee met Johan en Sylvie, dat heb je natuurlijk altijd. Maar er zijn er ook veel gebleven en wij zijn hier aan ons eigen verhaal beginnen schrijven. Sherry’s Pub is natuurlijk een ander café dan De Vagant die pal in het centrum is gelegen. Overdag zijn we hier een dagcafé, met een iets ouder publiek. ’s Avonds zijn dat vooral dertigers en veertigers, zeker in het weekend. Maar vaak zitten alle leeftijden hier gewoon door elkaar. In het weekend krijg ik dan hulp van flexi’s en jobstudenten, want het kan hier best druk zijn.”

Gilles en Selina kochten het pand, maar wonen er niet boven. “We hebben boven ingericht met wat dartsblokken. Dat is hier echt een fenomeen. We hebben een team dat uitkomt in het verbond Menen, maar er wordt hier gewoon veel gespeeld. En ik organiseer ook vaak zelf tornooitjes. Als je dat op poten zet, dan is dat binnen de twee dagen volzet. En het is nog groeiende… En ook op tv staat darts vaak op.”

Kruisbandblessures

Maar ook voetbal is een hot item in Sherry’s Pub. “Met MVC Sherry’s Pub en FC Sherry’s Pub hebben we een ploeg in het Roeselaars minivoetbal en in het Roeselaars Liefhebbersverbond. Maar we zijn hier ook de thuisbasis van heel wat supporters en spelers van SK Roeselare. Voor de verre verplaatsingen verzamelen de fans hier om op de supportersbus te stappen. Net voor de winterstop ging ik mee naar Zelzate, een wedstrijd die we jammer genoeg verloren, maar we vocaal de ploeg toch konden ondersteunen. Ook de spelers durven hier wel eens binnen te komen om een overwinning te vieren”, knipoogt Gilles.

Zelf kon hij ook aardig op een balletje trappen. “Ik heb bij VP Gits, E. Hooglede, KSV Diksmuide, Ol. Ledegem en opnieuw E. Hooglede gevoetbald. Bij KSV Diksmuide mocht ik als jonge gast debuteren bij de eerste ploeg. Maar ik ben ook vrij vroeg moeten stoppen, ik had bij al mijn ploegen wel eens mijn kruisbanden gescheurd. Mijn voetbalcarrière zit er dan ook al bijna tien jaar op.”

Supporteren voor SK Roeselare deed hij al van jongs af aan. “Toen in 2005 de promotie naar eerste klasse werd gevierd, was ik er al bij. En ik ben altijd supporter gebleven. Maar we staan hier uiteraard ook open voor andere voetbalteams uit de regio, die komen hier ook binnen. Na de match is het hier vaak verbroederen.”

Het café is in de Westlaan nog het enige, ook in de ruime buurt is het zowaar de enige herberg geworden. “We hebben dan ook heel wat klanten uit de regio, jonge gasten die hier wat verderop studeren en ook de leden van Moeder Brecht springen hier wel eens binnen.”

Het café beschikt over een terras langs de Westlaan, de bruine kroeg heeft ook een lange toog die soms helemaal vol zit. “Andere zitten dan weer aan de hoge of lage tafeltjes, opvallend is dat die verschillende groepjes van dertigers tot zeventigers hier vaak allemaal samen zitten. Dat geeft een leuke ambiance.”

Sherry’s Pub is een vrij café, er stroomt Jupiler en Stella uit de toog. “We bieden hier ook wat kleinere snacks aan, maar dat is het qua eten.”

Thema-avonden

Gilles organiseert ook soms thema-avonden. “Dan vragen we een dj om een feestje te bouwen, dat kan soms wel tot in de late uurtjes zijn. En er wordt hier ook spontaan wel eens gedanst.” Dinsdag is de sluitingsdag van het café. “We gaan iedere dag open om 14 uur, op zondag is dat om 11 uur in functie van de voetbalsupporters die vaak vroeg de bus op moeten en voor wie wil aperitieven. Een kaartclub is er hier niet, maar er wordt door losse groepjes wel vaak een kaartje gelegd.”

Straks is het drie jaar dat Gilles de stap zette naar een eigen zaak. “En we zijn blij die stap gezet te hebben. Ik heb me in mijn vorige job ook gejeund, ik heb er ook alles geleerd, maar als je ouder wordt, is het tijd om op eigen benen te staan. En ik hoop hier toch voor een tijdje vertrokken te zijn.”

Volgende week: café Kom Il Foo in Pittem.