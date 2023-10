Carine Verhaeghe viert zestigste verjaardag uitbundig in sfeercafé ‘t Motje: “Ik ga dit nooit vergeten”

Zo’n honderd vrienden, werkcollega’s en buren hebben in het Rumbeekse eet- en sfeercafé ’t Motje de zestigste verjaardag van Carine Verhaeghe gevierd. Het werd een avond vol verrassingen – een ervan was het opduiken van een fotograaf van deze krant, en de dames van De Kwadetrappers brachten een ludieke act rond Abba. Carine beleefde “een van de hoogtepunten in mijn leven”.

Carine Verhaeghe had voor het feest haar trouwe vriendenbende en een deel van haar buren in de Blinde Rodenbachstraat uitgenodigd. Onder hen Veronique Desmet, al ruim 28 jaar rechtstreekse buurvrouw van Carine.

“Eigenlijk had ik direct een goeie match met Carine”, zegt Veronique. “Toen stonden er ook nog maar vier huizen in onze rij, nu zijn er dat al een stuk of vijftien. Vanaf dag één hebben we veel gelachen, en nu en dan samen eentje gedronken – dat hoort erbij.”

Special guest: onze fotograaf

“Toen ik hoorde dat ze iets wou doen voor haar zestigste verjaardag, wilde ik haar eens extra in the picture zetten. Ik kon haar natuurlijk bij de stad Roeselare nomineren voor ‘Dag van de Buren’, ik maar wilde nog iets meer doen. Uiteindelijk kreeg ik de ingeving om De Weekbode te contacteren voor een artikel. Toen vrijdagavond de fotograaf eraan kwam, wist ze totaal van niks, maar ik zag wel direct een glimlach op haar mond verschijnen.”

“Carine staat niet echt graag in de belangstelling, maar dat verdiende ze nu wel eens, want zo’n gouden buur hebben er geen twintig in Roeselare. Toen ik alleen viel, was ze mijn helpende hand, op vele vlakken. Uiteindelijk deden haar vrienden van de fietsclub De Kwadetrappers er nog een schepje bovenop, met een act van Abba. Zo zie je dat Carine echt heel geliefd is bij velen.”

Jezelf zijn

“Ik wilde echt deze verjaardag eens vieren met al mijn vrienden”, zegt Carine Verhaeghe. “Naast mijn goeie buren waren daar ook de dames van De Kwadetrappers bij. Wij zijn een groepje van zeventien, die wekelijks op vrijdagavond op pad gaan en dan telkens bij iemand thuis arriveren, want een lokaal hebben we bewust niet. We kunnen daar allemaal onszelf zijn, en zo heb ik ook veel Rumbekenaars leren kennen… Weet ja, dit is een avond die ik nooit meer ga vergeten. Echt een van de hoogtepunten in mijn leven.”