Caféuitbaters van ’t Straatje kijken vooruit na spiking schandalen: “Ondanks geruchten willen we tegendeel bewijzen”

De ondernemers van de Burgemeester Reynaertstraat voelen aan de verminderde opkomst in hun cafés de gevolgen van de spiking schandalen. “We worden onterecht over één kam geschoren, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Met een blik op de toekomst en een sterke ondernemingszin pakken we samen de komende eindejaarsperiode aan”, zegt Dieter De Clercq van Café 56. Hand in hand met politie en stadsdiensten wil hij samen met Mathieu Vynckier van Stradivarius en Gilles Hubert van De Geverfde Vogel een veilige en bruisende sfeer creëren voor hun klanten.

Geen eindejaarsdrukte in ’t Straatje

Afgelopen weekend was het opnieuw relatief rustig in de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat. “Al bij al was het zwak. Vrijdag hebben we eventjes een full house gehad, maar niet zoals we gewoon zijn deze tijd van het jaar”, zegt Dieter De Clercq. “Er was iets van opkomst, maar inderdaad nog niet om tevreden over te zijn”, vult Mathieu Vynckier aan. “Veel volk zakte wel af na de kerstmarkt, na middernacht. De boosdoeners zijn weg, maar wij blijven incasseren terwijl we er niets mee te maken hebben. Als het deze eindejaarsperiode niet beter loopt, dan stop ik ermee. Normaal is dit een topperiode. Voor mij is het al tien na twaalf.” Ook bij Gilles Hubert van De Geverfde Vogel is de goesting afgenomen. “Na de feiten, krijgen wij alle shit.”

De afgelopen periode heeft duidelijk diepe sporen nagelaten in de Burgemeester Reynaertstraat. “Een aantal figuren of één figuur heeft ons het leven heel zuur gemaakt en het imago van de feeststraat naar de knoppen geholpen. Dat betekent voor ons als uitbater veel kopzorgen, maar ook voor de mensen die met en voor ons werken. Waar gaat dit eindigen? Klote aan heel deze situatie is de onduidelijkheid. Voor ons moet er helderheid komen. We zien het einde niet van de storm die heerst op dit moment. We willen de goede moed terugvinden om te ondernemen, maar we worden nog elke dag geconfronteerd met de talk of the town. We hebben nood aan een bepaalde vorm van autoriteit of steun die vertrouwen toont in ‘t Straatje”, aldus Dieter.

Blik op de toekomst

De caféuitbaters willen nu vooruit kijken, met de eindejaarsperiode als eerste stap naar een nieuw elan voor de straat. “We blijven ondernemers, dus we hebben een plan voor de toekomst”, zegt Dieter. “We staan klaar om bezoekers te verrassen met een feestelijk aanbod met genoeg variatie en doen met drie partijen ons best om de jeugd zorgeloos, in een veilige omgeving, het einde van het semester te laten vieren en hen kennis te laten maken met de straat. Ondanks de geruchten willen we het tegendeel bewijzen en de mooie momenten die we allemaal kennen van ’t Straatje laten terugkeren.”

Daarnaast willen de ondernemers ook concrete stappen zetten voor verandering en structurele verbeteringen realiseren. “Er worden gesprekken gevoerd met politie en stadsbestuur om duidelijke spelregels af te spreken en een duidelijke policy tegen amokmakers op te stellen. We zijn vragende partij om met iedereen samen te zitten én samen naar buiten te treden. Op initiatief van Lee Blomme (beleidsmedewerker voor gelijke kansen bij Stad Kortrijk) schrijven we ons in op de cursus hoe omgaan met seksuele intimidatie. Als uitbaters kijken we ook in de spiegel en gaan we na wat wij kunnen doen en welke middelen we kunnen uittrekken. Met de straat willen we onderling ook meer overleggen en praten zodoende een strenger beleid te voeren in de straat waarbij we bijvoorbeeld sneller naar de politie bellen bij het zien van onruststokers.”

Acties vanuit Stad Kortrijk

“We moeten er niet flauw over doen, de berichtgeving de laatste weken over ons straatje was niet goed. Ik ben blij dat het onderzoek loopt. Maar nóg blijer dat heel wat jonge vrouwen de moed hebben gevonden om een melding te maken en dat ook de cafébazen de handen in elkaar slaan om hun straatje veiliger te maken. Wij van onze kant zijn samen met hen aan het bekijken hoe we hierop kunnen werken. De ‘Ask For Angela’-campagne wordt uitgebreid. Ook naar de kerstmarkt. En we gaan nog meer inzetten op hoe iedereen – uitgaanders, uitbaters en agenten – sneller dit soort situaties kunnen herkennen en actie kunnen nemen. Ik merk alvast dat iedereen dit serieus neemt en echt op zoek is naar hoe we ons uitgaansleven snel veiliger kunnen maken. Het straatje is dé uitgaansbuurt van Kortrijk waar je normaal tal van leuke herinneringen aan moet overhouden. Dat laten we ons niet zomaar afnemen”, besluit burgemeester Ruth Vandenberghe.