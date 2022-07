Cafetaria de Klokkenput failliet, Extra Time zoekt overnemer

Nog geen jaar heeft het verhaal van de Klokkenput Sportsbar aan het speelplein naast het sportcomplex in de Bruggestraat geduurd. Voor de officiële opening nodigde de nieuwe concessiehouders Pieter Gevaert in september vorig jaar nog een delegatie van het gemeentebestuur uit. De nieuwe concessiehouder had kosten noch moeite gespaard en het interieur volledig vernieuwd. Ook liet hij de keuken grondig renoveren. Die cafetaria, voorheen de Time Out, werd herdoopt in de Klokkenput Sportsbar.

Nu blijkt de zaak failliet en gaan de deuren gedwongen dicht. Toch een domper voor de vele gezinnen met kinderen die een bezoek willen brengen aan het speelplein. Hoe het verder moet, weet ook het gemeentebestuur niet, de zaak is nu in handen van een curator.

Extra time over te nemen

Er valt ook nieuws te rapen over de cafetaria aan de Keiberg in deelgemeente Ichtegem. Daar zoekt uitbater Joeri Samson een overnemer. Die nam de cafetaria in oktober 2021 over van David Taelman, die ook al vroegtijdig moest stoppen om gezondheidsredenen. (RI)