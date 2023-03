Cafés die voetbal uitzenden en licentie niet betalen krijgen straks allicht deurwaarder over de vloer

Sportzender Eleven Sports dreigt deurwaarders te sturen naar horecazaken die geen licentie betalen om zijn kanalen uit te zenden in hun zaak. Dat bevestigt directeur Programming & Operations Jan Mosselmans. Een reportage die eerder in deze krant verscheen, bestempelde dit bedrag als de rekening te veel voor de getroffen horecasector. De licentie komt bovenop het abonnementsgeld dat de horecazaken al betalen.

Maar nu lijkt Eleven Sport ook daadwerkelijk over te gaan op de vervolging van de zaken die niet willen betalen. Ook sportkantines horen daarbij en zij moeten – gezien hun oppervlakte – ook vaak het maximum betalen;

De mogelijkheid om horecazaken extra te laten betalen om sportwedstrijden te laten zien, was onderdeel van de deal die de zender met de Pro League sloot over de uitzendrechten. De voorbije maanden heeft het bedrijf cafés, hotels en wedkantoren ingelicht over de verplichting.

Nog twee weken tijd om zich in regel te stellen

“Via een externe partner heeft Eleven Sports horecazaken opgespoord die de kanalen nog uitzenden zonder ervoor te betalen. Na twee aanmaningsbrieven gaat het bedrijf nu een ingebrekestelling sturen,” zegt Mosselmans. “Ze krijgen twee weken om zich in regel te stellen, anders sturen we een deurwaarder.”

Eleven vraagt horecazaken 69,95 tot 149,95 euro per maand voor een licentie, afhankelijk van de grootte van de zaak. De licentie is verplicht sinds 22 juli 2022 en komt bovenop het gewone abonnementsgeld voor de kanalen.