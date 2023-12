Cafébaas Serge van ‘t Nieuw Paradijs in Lendelede heeft een eigen dartsfederatie

Serge Verheecke (56) nam anderhalf jaar geleden café ‘t Nieuw Paradijs over. Samen met zijn echtgenote Iris Glorieux (49) is hij ook terug in Lendelede komen wonen. Samen hebben ze hun schouders gezet onder het café dat al een lange traditie heeft in de gemeente. En de dartssport speelt er een belangrijke rol. “We hebben hier echt onze draai gevonden en wonen ook opnieuw in de gemeente.”

Café ‘t Nieuw Paradijs was lange tijd aan de andere kant van de kerk gevestigd, maar situeert zich nu op het Dorpsplein 26. Serge en Iris waren er klant, tot ze te horen kregen dat Dimitri Vanneste en Kelly Casier, goede vrienden van het koppel, het café zouden overlaten. Serge sprong in het gat, Iris hield op dat moment ook – vooral in het weekend – café ‘t Amusement in Heestert open. “Maar daar ben ik nu mee gestopt”, zegt Iris. “Het was niet meer te combineren. Ik ga ook nog poetsen in bedrijven en in de uren die over blijven help ik hier bij Serge.”

“Eén keer per maand houden we hier ook een karaoke-avond waar je dus naar hartenlust kunt zingen”

Serge werkte vroeger in de textielsector en als elektricien, maar heeft nu volledig zijn draai gevonden als cafébaas. “We zijn hier gestart op 1 april 2022. We kenden het café uiteraard. We hebben wat veranderingen gedaan, zoals het zaaltje boven dat we ingericht hebben met dartsblokken. In totaal hangen er acht, waarvan ook enkele in het café zelf.”

100 jaar Kon. Veloclub

Darts is nu een regelrechte hype, zeker ook in Lendelede waar er in heel wat cafés pijltjes gegooid worden, maar Serge is al 30 jaar met de sport bezig. Hij neemt ook nog geregeld deel aan tornooien. En hij richtte ook FDO op, de Flemish Darts Organisation. “Tien cafés vaardigen in totaal 12 ploegen af. We gaan om de 14 dagen spelen, eens thuis en op verplaatsing. We houden het bewust bij één reeks. De andere cafés bevinden zich quasi allemaal in Zuid-West-Vlaanderen. Zelf hebben we hier twee competitieteams en we hebben hier ook nog een interne competitie. En met de regelmaat van de klok organiseren we hier een dartstornooi. De spelers hebben de weg al gevonden naar ons café.”

Paradijskaarters

Maar nog andere verenigingen hebben hun lokaal in ‘t Nieuw Paradijs. “De Koninkelijke Veloclub viert straks het 100-jarig bestaan en houdt hier de vergaderingen. Zij staan in voor het organiseren van wielerwedstrijden in de gemeente. De tweede zondagavond van de maand komen de Paradijskaarters hier een blaadje leggen. En ook los van de club wordt hier wel vaker gekaart. En dan zijn er nog onze Paradijsspaarders, dat is een spaarclub die we zelf hebben opgericht. En die spaarders spelen ook op het reservegetal van de Lotto en we houden ook een kaarting om de souper te financieren. Vroeger kon dat met de rente die het spaargeld opbracht, nu loop je daar niet ver mee.”

Huis net om de hoek

Serge is uit Moeskroen afkomstig, Iris uit Waregem. Het nieuw samengestelde gezin heeft drie kinderen. “En we wonen nu ook opnieuw in Lendelede, in de Stationsstraat hier net om de hoek.”

Het publiek van ‘t Nieuw Paradijs is erg divers en komt ook van buiten de gemeentegrenzen. “Lendelede is ook een gemeente waar de horeca nog leeft, de cafébazen gunnen elkaar ook iets. Er komen hier mensen van 2 tot 90 jaar. Op donderdag zijn we gesloten, net als op vrijdagmorgen. Op vrijdag gaan we om 16 uur open. De andere dagen van 10 tot 13 uur en dan telkens vanaf 16 uur. Want het kan hier ook behoorlijk laat worden. Zeker in het weekend, maar ook tijdens de week durven ze wel eens te blijven plakken.”

Eén keer per maand wordt er ook gezongen. “Die karaoke-avonden kondigen we aan via onze sociale media. En daar komt toch wel wat volk op af. Je kan een QR-code scannen en zo zelf het liedje zoeken dat je wil zingen”, legt Serge uit. “Of we zelf meezingen? Ik niet, ik kan niet mooi zingen. Maar Serge waagt zich er soms wel eens aan”, geeft Iris mee.

In het café hangen ook twee grote kasten waarin honderden kleine flesjes drank staan. “Dat is mijn verzameling”, lacht Iris. “Die heb ik mee gebracht uit mijn ander café. Soms brengen klanten ook wel eens een flesje mee van op reis. Er was hier ook al iemand die speciaal halt hield om zo’n flesje te bezorgen.”

Verse soep en sangria

Er wordt ook wel sterke drank verkocht in het café. “Maar die verkoop ligt in periodes. We zijn ook een Bavik-café, verder draait Kwaremont hier goed. En ook een biertje als Duvel wordt wel frequent gedronken. In de winter serveren we hier verse soep, in de zomer hebben we ook Sangria. Maar in een zomer als de vorige hebben we er nauwelijks verkocht omdat het weer ook totaal niet mee zat. We hebben hier ook een ruim terras, waarop wel tot 40 personen plaats kunnen nemen. Dat is ook een troef van ons café, maar ook hier moet het weer natuurlijk wat meewerken. Eten verkopen we hier niet, behalve een croque uit het vuistje en een droge worst.”

Klanten als vrienden

Serge en Iris hebben het duidelijk naar hun zin, in hun café, maar ook in de Lendeleedse gemeenschap. “Onder onze klanten hebben we al heel wat vrienden. Op donderdag, onze vrije dag, trekken we er wel eens samen op uit met hen. Zo gaan we eens naar een dartstornooi of in deze periode van het jaar naar een kerstmarkt. Of worden we ergens uitgenodigd. Zelfs dan geraken we dus niet vroeg in ons bed”, lacht Iris.