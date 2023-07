Café Mandeldaele (Emelgem) heropent op donderdag 3 augustus met Joyce en Natascha achter de toog: “Weer een gezellig praatcafé van maken”

Café Mandeldaele heeft nieuwe uitbaters en die staan te popelen om te heropenen. Joyce Naeyaert, die met haar gezin wat verderop in de Prinsessestraat woont, zal met de ruggensteun van haar man Lieven Vandermeersch en de assistentie van Natascha Decaestecker het café nieuw leven inblazen.

Joyce Naeyaert (35) is uit Ruddervoorde afkomstig en heeft al 15 jaar ervaring in de horeca. “Ik heb in heel wat zaken gewerkt: van een brasserie tot een broodjeszaak. Maar nu voor het eerst zal ik zelf een café runnen, ik zie het volledig zitten. Het was een kans die ik niet mocht laten liggen.”

“Ons zaaltje biedt heel wat opties en alle formules zijn bespreekbaar”

Op 6 april dit jaar sloten de vorige eigenaars voor een vakantie, maar ook daarna bleef Mandeldaele dicht. “Toen ik dat hoorde, hapten we meteen toe. Er moesten nog wat formaliteiten afgerond worden vooraleer we echt konden starten. Ik heb meteen ook Natascha gebeld. We kenden elkaar van in het café.”

Natascha (39) werkte er al voor de vorige uitbaters. “Eerlijk. Ik was natuurlijk ontgoocheld over hoe het vorige verhaal was afgelopen. Maar Joyce kon me overtuigen en nu zal ik voor haar werken.”

Elke dag open vanaf 9 uur

Café Mandeldaele op het Emelgemseplein wordt zo straks opnieuw de enige zaak in het centrum van Emelgem. “We hebben nog veel contact met onze vroegere ‘klantjes’,” zegt Natascha. “Die kunnen natuurlijk ook niet wachten tot de zaak opnieuw opengaat.”

Het café zal voortaan op woensdag gesloten zijn, de andere dagen van de week is het open vanaf 9 uur doorlopend tot sluitingstijd. “Ook over de middag zijn we open, men kan hier gerust de boterhammetjes komen opeten. Het is de bedoeling dat we er een gezellig praatcafé van maken”, zegt Lieven Vandermeersch die zijn vrouw uiteraard met raad en daad bijstaat. Het koppel heeft ook een flinke, half jaar oude dochter Enora. Met Lievens zonen Arne en Daan heeft Enora ook twee oudere broers. “Voor ons wordt het wat taken verdelen”, verduidelijkt Joyce. “Zelf blijf ik ook in Spar Emelgem werken, maar ik zal het aantal uren daar wat terugschroeven.”

“De feestelijke opening voorzien we voor het weekend van 15, 16 en 17 september”

Het café kreeg ondertussen een totale make-over. “Daarvoor willen we ook nog een speciaal dankwoordje richten aan Michael Cracco die hier de schilderwerken voor zijn rekening heeft genomen. Op korte tijd heeft hij dit weten te realiseren. Het café krijgt dus een nieuw likje verf en we kochten nieuwe stoelen en tafels. En ook het sanitair werd aangepakt. We hebben dus flink geïnvesteerd in de inrichting van het café.”

Joyce Naeyaert (rechts) neemt de uitbating van café Mandeldaele voor haar rekening. Natascha Decaestecker die voorheen al in de zaak werkte, blijft ook aan boord. Samen willen ze er een vaste waarde van maken op in het centrum van Emelgem. © Frank Meurisse

Formules zaalverhuur

En dan is er nog de zaal die bij café Mandeldaele hoort. “Die zal af te huren zijn. Alle formules zijn bij ons bespreekbaar, gewoon eens hier binnen springen en we komen er wel uit”, weet Joyce. Je kan er terecht voor allerhande feestjes, babyborrels, communies, recepties… De zaal heeft een zittende capaciteit van 120 personen, staand kan er dus een veelvoud binnen. “Bedoeling is dat we straks ook de zaal in compartimenten zullen kunnen indelen. Zo kun je het wat gezelliger maken als je met een kleinere groep bent. Ook de bovenverdieping zullen we beschikbaar stellen voor vergaderingen.”

Café Mandeldaele moet ook gewoon weer de pleisterplaats kunnen worden van de gaande man. “Op vrijdag van 16.30 tot 18.30 uur zullen we uitpakken met een werkmanspintje aan een gunstig tarief. We blijven uiteraard een Bavik-café en verkopen de courante dranken. Niet onbelangrijk is dat we ook een mooi gamma aan alcoholvrije dranken aanbieden. Je zult hier ook iets kunnen knabbelen: van een portie warme hapjes tot een spaghetti. Zeg maar de gebruikelijke cafésnacks.”

Nieuwe clubs welkom

De uitbaters hopen ook opnieuw clubs te kunnen oprichten. “Er staat hier een quasi nieuwe tapbiljart en ook de ruimte voor de dartsborden steekt in een nieuw jasje. Ook daar hoort in competitie spelen straks tot de mogelijkheden. Ons zaaltje leent zich overigens ook perfect voor een dartstornooi, ook dat zullen we zeker in de toekomst nog organiseren.”

Ondertussen is het alle hens aan dek voor de opening op donderdag 3 augustus. “Een officiële, feestelijke opening volgt er in het weekend van 15, 16 en 17 september en uiteraard kijken we ook al uit naar Izegem Koers die hier op 7 september voor de deur zal passeren. We zullen hier ook sportwedstrijden op tv tonen en hopen . We hopen het hier vanaf donderdag 3 augustus gezellig druk te maken.”