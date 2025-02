Café De Vagant (Izegem) heeft een nieuw dak, nu zoekt Leroy Breweriers nog een nieuwe uitbater…

Café De Vagant in Izegem zit onder gloednieuwe pannen. De herberg op de Korenmarkt met mooie terrasmogelijkheden voor de deur staat over te nemen nadat Jozef Bogaert vorig jaar stopte. “Alle horeca-opties liggen open”, zegt eigenaar Philip Leroy.

Ruim 45 jaar was Jozef ‘Sif’ Bogaert de waard van Café De Vagant op de Korenmarkt. En dat altijd in goede verstandhouding met de eigenaar van het pand, Leroy Breweries uit Boezinge. Huidig zaakvoerder Philip Leroy, de tiende generatie in de familiebrouwerij, zal Jozef ook nooit vergeten. “We hebben altijd een opperbest contact gehad, we konden altijd in vertrouwen werken.”

Hommelbier en Kapittel

De brouwerij, bekend om de Sas-pils, Poperings Hommelbier en Kapittel Watou, werd ergens in de jaren zestig eigenaar van het pand. “Voorheen heette het Café Belge. In die tijd hadden we ook nog twee andere cafés in Izegem in eigendom. Becelaeres Hof in de Bellevuestraat en café De Toekomst in de Krekelstraat, maar beiden zijn nu burgerhuizen.”

Het was na het overlijden van de vorige uitbater Dirk Pattyn dat Sif Bogaert in december eind 1978 het café overnam. “De bedoeling was dat hij het tijdelijk zou doen, hij is uiteindelijk jarenlang gebleven.” Tot Sif er vorige zomer plots zelf de stekker uit trok. Met een briefje aan de deur liet hij de klanten weten dat hij het café niet meer zou openen. “Ook wij waren verrast, mochten we het iets eerder geweten hebben, konden we onze zoektocht naar een nieuwe uitbater al eerder gestart zijn. Maar we zijn Jozef dankbaar voor de trouwe samenwerking. Het is destijds gestart als een studentikoos café, de studenten zijn mee ouder geworden met de uitbater en uiteindelijk bleven het dezelfde klanten.”

Alles in samenspraak

De bruine kroeg heeft zeker charme, maar bleef ook jaren onveranderd. Het robuuste meubilair leek net als de patron onverslijtbaar. “Wie het café wil overnemen, kan dat ook nog met die meubelen. Maar we laten daar alle opties open. We hebben het pand ondertussen voorzien van een nieuw dak, dat was nodig. We zullen ook het sanitair vernieuwen, maar naar de inrichting toe laten we voorlopig alles open. Het kan opnieuw een bruine kroeg worden, maar als iemand er andere horecaplannen wil ontvouwen, dan zijn wij steeds bereid te luisteren. Alles kan in samenspraak. Mits de nodige opfrissing kan er ook boven het pand gewoond worden.”