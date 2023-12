Café De Koornmarkt opent vrijdag 15 december: “We mikken op een 25-pluspubliek”

Op vrijdag 15 december zwaaien Enrique Espriet (straks 24) en Tibo Decruw (20) de deuren van café De Koornmarkt open. De jongste weken waren ze druk in de weer om het café van een nieuw likje verf te voorzien. In het openingsweekend vindt vlak op de Korenmarkt ook de kerstmarkt plaats op zondag 17 december. “We zullen een tent voor onze deur neerpoten”, klinkt het.

Café De Koornmarkt was het geesteskind van Tom Sintobin, maar de ervaren horecaman verhuisde recent wat verderop naar Kaffee Lagaar. Zijn opvolgers zijn twee jonge kerels die toch al wat ervaring hebben in de horeca. “We kennen elkaar uit uitgaansleven en werkten ook al samen”, zegt het duo.

Ze verhuizen nu uit het Roeselaarse horecaleven naar dat in Izegem. Maar ondertussen voelen ze zich er al thuis. Weken aan een stuk waren ze dag in, dag uit in de weer om de zaak op te knappen. “We hebben eigenlijk vooral geverfd. De indeling van het café blijft wel hetzelfde, we kochten ook nieuw meubilair aan, want dat was aan vervanging toe.”

Toch sluitingsdag

Het duo mikt op eenzelfde publiek dat vroeger ook het café frequenteerde. “Noem het gerust het 25-pluspubliek. Veel zal hier ook hetzelfde blijven. We tappen een frisse Stella en ook Filou en Kasteelbier zullen hier van de tap verkrijgbaar zijn. We werken ook met een wisseltap, waar dan telkens een ander biertje uit kan stromen.”

Het café zal op weekdagen open zijn vanaf 15 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Op vrijdag en zaterdag gaan de deuren dicht om 3 uur, op de andere openingsdagen om een uur na middernacht. “Aanvankelijk waren we van plan om zeven op zeven te openen, maar nu zouden we toch de woensdag als sluitingsdag nemen. Op zaterdag, waar we ook op wat marktbezoekers hopen, zullen we hier verse soep serveren. Verder zul je hier wat hapjes kunnen krijgen, naast de meest courante dranken uiteraard.”

Uitkijken naar opening

Er wordt niet gewerkt met een dj. “We voorzien vooral achtergrondmuziek, al kan een feestje hier natuurlijk ook altijd.” In hun openingsweekend wordt het sowieso druk, de kerstmarkt vindt dit jaar immers plaats op de Korenmarkt. “We zullen ook een tent plaatsen voor onze deur, waar we de mensen kunnen verwelkomen. We zien het alvast allebei echt zitten om er aan te beginnen. We zullen hier in het begin altijd met ons tweeën staan, we zien wel hoe we later aanpakken.”