Café De Grot op de Ginste herleeft met Dominique achter de toog: “We branden iedere dag een kaarsje aan de grot”

Op de Ginste is café De Grot sinds februari dit jaar opnieuw open. “We zijn blij hier iets voor de Ginstenaars te kunnen betekenen, want nu is dit opnieuw een thuishaven voor jong en oud”, zegt uitbaatster Dominique Van Caneghem.

Dominique Van Caneghem (34) is van Deinze afkomstig. Ze wandelde op een dag het café binnen en is er blijven plakken. Zij is de dame achter de toog, met natuurlijk de steun van haar partner Wim. Dominique heeft ook een zoontje, Jarne (10). “Hij jeunt zich hier enorm. Hij is graag gezien door de stamgasten en hij is ook al het jongste lid van onze biljartclub De Ginstestoters, waar we een 25-tal leden hebben.”

Een Duvel aan drie euro

Dominique was in een vorig beroepsleven poetsvrouw. “Maar de mensen zeggen dat ik eigenlijk gemaakt ben voor deze job. Ik doe het nu een klein jaar en ik amuseer me echt. Maar het is ook hard werken. Maandag is onze sluitingsdag, maar de andere dagen zijn we open om 9.30 tot 13.30 of 14 uur om daarna weer open te gaan vanaf 16.30 uur tot sluitingstijd. En ja, dat kan tijdens de week al eens laat zijn. En we hebben ook een zwaar weekend achter de rug, waarbij we telkens maar enkele uurtjes konden slapen. Op zondag zijn we overigens doorlopend open. Maar we doen alles zelf, ook het poetsen. Dus moet dat gedaan zijn tegen dat je om 9.30 uur weer opent.”

“Volgend jaar willen we hier aan de overkant een zomerbar openen”

“Het is ook op die manier dat we de prijzen hier democratisch kunnen houden. Het klopt dat onze kosten ook oplopen, maar dat is bij de mensen en dus onze klanten ook zo. Als wij iedere prijsstijging zouden doorrekenen, dan is het op de duur niet meer betaalbaar. Voor een pintje, Stella en Jupiler hebben we hier op ‘t vat, betaal je 1,80 euro. Voor een Duvel drie euro. De mensen drinken er dan wel eentje meer, dat compenseert. En het zorgt ervoor dat je café vol zit.”

Drie jaar had het café in de Molstenstraat 99 opgesloten gestaan, daarna werd het opgesmukt en op 3 februari 2022 openden Dominique en Wim de deuren. “En het was vanaf de eerste dag volle bak. Je voelde ook dat de mensen hier op de Ginste nood hadden aan een plaats om samen te komen. En dat kan hier perfect, iedereen is hier welkom. We hebben onze dagelijkse klanten, maar ook de jongens en meisjes van de Chiro – die hier enkele huizen verderop hun lokaal hebben – komen hier over de vloer. Met goedkeuring uiteraard van de ouders, want die weten dan dat ze dicht bij huis zijn.”

Bedevaartsoord

De Ginste behoort tot de gemeente Oostrozebeke, maar ligt ook dicht bij Meulebeke en Dentergem. “We krijgen hier volk van overal over de vloer, ze vinden de weg. Ondanks alle werken die hier in de buurt aan de gang zijn.”

De Ginste is ook een bedevaartsoord. De Ginstegrot, opgericht na de Eerste Wereldoorlog uit dankbaarheid dat het dorp gespaard was gebleven van het oorlogsgeweld, is nog altijd een trekpleister. “In de maand mei is het hier echt druk. Veel van die mensen springen hier dan eens binnen, ons café en de toiletten zijn ook rolstoeltoegankelijk. En wij branden ook nog dagelijks ons kaarsje aan de grot, gewoon uit dankbaarheid omdat het hier zo goed draait.”

Rouwmaaltijden

De klanten hebben er vaak hun vaste stek, de landbouwers op zondagmorgen aan de ronde tafel, enkele andere stamgasten op hun barkruk aan de toog. Maar je kan ook eten in café De Grot. “Eigenlijk vooral in het weekend. Maar op aanvraag staan we voor alles open. Het is wel zo dat je moet reserveren, we willen echt met verse producten werken. Steak en ribbetjes zijn onze specialiteit, maar we hebben ook een uitgebreider menu dat je kan terugvinden op onze Facebookpagina. En we willen straks ook beginnen met het verzorgen van rouwmaaltijden. Er kunnen hier 60 mensen zitten om te eten. We zijn de enige horecazaak in het dorp en liggen vlak aan de kerk.”

Dorp van crossers

Dominique en Wim koesteren dus nog heel wat plannen. “Er is hier drie jaar lang in de Boomgaardstraat met Bar Verger een succesvolle zomerbar geweest, maar dat was de laatste keer. Nu zouden wij komende zomer hier aan de overkant van de Grotstraat er eentje willen openen. We hebben ook een terras dat goed draait. In de zomer serveren we dan cocktails en sangria, maar ook pannenkoeken en wafels. We beschikken hier ook over een volledig ingerichte professionele keuken. Voorlopig kunnen we al het werk nog alleen aan, maar op termijn zullen we misschien toch moeten kijken naar versterking. Maar we zijn wat perfectionistisch ingesteld. Je kent dat, dan wil je alles zelf doen”, lacht Dominique.

De Grot is ook het lokaal voor heel wat motorcrossers. “Je ziet, het staat hier vol met bekers. Vier keer per jaar is er ook cross op de Ginste, dan komen al die mannen naar hier. Er woont hier ook veel crosstalent, een verklaring hebben we daar niet voor.”

Moeder Wimpie

Ondertussen is er zelfs ook al een studentenclub, Moeder Wimpie, genoemd naar Wim. “Dat zijn studenten uit de buurt, ze komen hier dan cantussen of andere activiteiten houden. We staan voor alles open, zolang het maar gezellig en familiaal blijft. Op oudejaarsavond zijn we al volgeboekt, veel vaste klanten zijn blij dat ze naar hier kunnen komen om een gezellige avond door te brengen. En ook op kerstdag en nieuwjaarsdag zijn we vanaf 16 uur open. We willen er zoveel mogelijk zijn voor de klanten. We trakteren wel eens, je moet ook iets kunnen teruggeven aan de mensen. En op vrijdag 3 februari 2023 zijn we exact een jaar open, dan zetten we zeker een vat en serveren we hapjes. Het mag gevierd worden dat ons eerste jaar zo succesvol is verlopen. We zullen er dan een lap op geven.”