Café Centraal in Oostrozebeke mag zich voortaan ‘Leiespot’ noemen

Café Centraal, een dorpsbistro aan de kerk van Oostrozebeke en gerund door Maarten Vanlerberghe en Aad De Marez, mag zichzelf nu officieel ‘Leiespot’ noemen. Een niet te missen adres binnen de Leiestreek.

Sinds 2020 doet Toerisme Leiestreek, één van de vier toeristische regio’s van West-Vlaanderen, elk jaar een oproep naar ondernemers om zich kandidaat te stellen als hotspot. Een hotspot is een plek met een uniek concept en eigenzinnige accenten.

Een externe jury selecteerde uiteindelijk uit meer dan 250 kandidaturen de 101 niet te missen adressen van 2023. Dit is de eerste editie waarbij de 101 Leiespots voor twee jaar aanblijven. De verkozen Leiespots bestaan uit 39 nieuw verkozen adressen en 62 opnieuw verkozen zaken.

Gezellige dorpsbistro

Café Centraal is een nieuw verkozen adres en mag zich voor 2023-24 ‘Leiespot’ noemen. Bij toerisme Leiestreek wordt Café Centraal omschreven als een gezellige dorpsbistro waar je een sappig woordje Rwusbeeks (Oostrozebeeks, nvdr.) leert en waar je ook kunt nippen aan enkele unieke biertjes zoals de Platsepisser en de Ginstepoeper. Zaakvoerder Aad De Marez gaf in een korte reactie te kennen dat hij bijzonder verheugd is met deze erkenning. “Straks zullen we een bordje aan onze cafémuur aanbrengen waarop te zien is dat Café Centraal een Leiespot is”. (CLY)