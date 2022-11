Café Baraaf pakt uit met eigen WK-dorp

Het wereldkampioenschap voetbal staat nu echt voor de deur. Bij café Baraaf zijn ze er alvast klaar voor om er een mooi feest van te maken. Er werd een leuk WK-dorp ingericht.

Volgende week woensdag spelen de Rode Duivels al hun eerste match op het WK in Qatar. Dan opent de WK-bar van café Baraaf, langs de Bruggestraat 13, voor het eerst. “Momenteel kunnen we niet echt spreken over een grote WK-gekte, en dit is heel spijtig”, vertelt uitbater Steven Houttekier. “Ook hier in Zwevezele blijft het rustig. Tijdens het voorbije EK voetbal organiseerde supportersclub de Red Devils een groot event in het Kasteelpark, en nu doen ze niks. Daarom steek ik mijn handen uit de mouwen om een gezellig WK-dorp in te richten. Ook al valt de timing van het WK slecht door de winterse temperaturen, ik laat mij niet afschrikken. Ik hoop wel dat de echte gekte volgende week volledig zal losbarsten.”

WK-dorp met winterbar

Het WK-dorp bevindt zich achter het café. Binnen in het café wordt er één groot scherm bevestigd. Buiten zijn er twee tenten voorzien en een gezellige winterbar. “Het dorp straalt warmte, gezelligheid en sfeer uit”, gaat Steven verder. “Er zijn twee tenten, waarvan de eerste tent een VIP-tent wordt. Op voorhand kunnen supporters een ticket aankopen. Dit kost 50 euro voor een partytafel met vier stoelen. Al zittend kan je genieten van het voetbal. Per tafel is er één fles champagne in de prijs inbegrepen. De andere tent is voor iedereen gratis toegankelijk. Beiden tenten zijn uiteraard verwarmd. De winterse bar biedt tal van warme en koude dranken aan. Op het terrein zal er ook een foodtruck staan. Feestartikelen zullen te koop aangeboden worden om het feest echt compleet te maken. Tijdens de match krijgen de bezoekers twee pintjes gratis van Jupiler.”

500 Supporters

Op woensdag 23 november spelen de Duivels tegen Canada. De match begint om 20 uur en het WK-dorp is open om 17 uur. “Voor de aanvang van de match is er telkens een pré-party met dj. Die speelt een tweetal uur en dan schakelen we over naar het grote televisiescherm om de match te volgen. Na de match is er opnieuw muziek verzorgd door de dj. Hopelijk doen de Belgen het goed want telkens als ze doorgaan, wordt er een gratis vat aangeboden. Ik heb het volste vertrouwen in onze Belgen. Mijn doelstelling is om een 500-tal supporters te mogen verwelkomen in het WK-dorp.”