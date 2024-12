Café 56 voor het eerst in jaren open op oudejaarsnacht

Grote oudejaarsfeesten zijn er niet in Kortrijk zelf, dus kijkt de uitgaande jeugd naar ’t Straatje. Café 56 is voor het eerst in zes jaar open die nacht. De overgang van oud naar nieuw kan ook gevierd worden in De Geverfde Vogel en Den Trap. “We hopen van ’t Straatje weer een echt merk te maken”, zegt Dieter De Clercq, zaakvoerder van Café 56.

Nieuwjaar stevig inzetten? Het kan voor het eerst in zes jaar ook weer in Café 56 in de Burgemeester Reynaertstraat. De deuren openen op dinsdag 31 december om 23 uur. “Er is vraag naar een old school feestje, zeker nu er geen grote feesten meer zijn in Kortrijk. Aangezien veel jongeren ook hun budget in de gaten houden, vragen we geen inkom”, zegt Dieter. Dj’s Mantis en Jordan B draaien. “Ze staan als ambiancemakers gekend. Er zal extra feestelijke verlichting zijn en om middernacht is het alles erop en eraan met bling bling, confetti, en meer.”

Café 56 blijft op nieuwjaardag tot 11 uur ’s morgens open. “Daarna gaan we even dicht om te poetsen zodat we om 16 uur weer kunnen openen, met dj Buski. Er zijn er al velen die elkaar aan het uitdagen zijn om ook dat nieuwjaarsfeestje te halen”, glimlacht Dieter.

Opnieuw als feeststraat profileren

De uitbaters van de cafés in ’t Straatje hebben een zwaar jaar achter de rug. Eerst was er de onveiligheidsproblematiek in de stationsbuurt om dan later op het jaar geconfronteerd te worden met een hallucinant spikingdossier. “We willen in 2025 ons stap voor stap weer als veilige feeststraat profileren en weer meer samen organiseren, met respect voor de identiteit van elk café. Tijdens Winter in Kortrijk kan het wat ons betreft beter. We zitten hier wat afgesloten van het event. Nochtans investeren we ook in winterchalets.”

Ook de aanpalende nachtkroeg De Geverfde Vogel is open tijdens oudejaarsnacht, vanaf 23 uur. “Stereotroopers draait en vanaf 7 uur nemen Lomme & Jensen het over, tot 14 uur. Er zijn weer gratis koffiekoeken vanaf 7 uur op nieuwjaarsdag, dat is een traditie”, zegt uitbater Gilles Hubert. Het keldercafé Den Trap gaat open vanaf 23.30 uur, met optredens van dj’s Bobette en Lotto. Den Bras is op nieuwjaardag vanaf 16 uur open met muziek van de populaire thuis-dj Dicky Boy D. Wie zin heeft in een afterparty, is op nieuwjaardag ook welkom in feestcafé Stradivarius.