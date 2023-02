BK wielrennen passeert straks voor de deur van café De Rumba in Emelgem: “Hopelijk kunnen we er een feest maken”

Café De Rumba langs de Ardooisestraat in Emelgem is nog een volkscafé pur sang met haast louter vaste klanten. De biljartclubs zorgen er voor leven in de brouwerij en de uitbaters kijken al uit naar het BK wielrennen dat op 25 juni voor de deur zal passeren. “Maar hopelijk kunnen onze vaste klanten die zondag ook hun aperitiefje komen drinken”, vragen ze zich af.

De Rumba is een Latijns-Amerikaanse dans en bijhorende muziek, maar het is ook de naam van het café dat al zowat 80 jaar bestaat. Al tijdens de Twee Wereldoorlog konden de klanten er terecht, het café van Bernard Vermote en Madeleine Grymonprez was toen ook bekend als duivenlokaal. Op 7 maart zal het tien jaar zijn dat Christophe Tuytens (50) en Katrien Van Nieuwenhove (51) er de plak zwaaien. “Bij mij thuis was het café, Eclipse in Harelbeke”, zegt Katrien die uit Kuurne afkomstig is.

Haar partner Christophe groeide op in Ingelmunster en toen hij hier passeerde, zag hij dat het café over te nemen was. “Het heeft twee jaar leeg gestaan”, voegt hij er nog aan toe.

Twee tapbiljarts

Zelf werkten ze beiden niet in de horeca vooraleer ze op de wijk Kruipendaarde, tegen de grens met Kachtem en Ardooie, aan hun café-avontuur begonnen. “Het was natuurlijk een stap ik het onbekende, we wisten niet wat te verwachten. Maar op de duur hebben we een vast publiek gecreëerd. We zijn hier een van de weinige cafés in de buurt en het zijn vooral lokale mensen die hier over de vloer komen.”

Café De Rumba werd ook volledig opgeknapt. Christophe is decorateur en schilder van beroep en dat komt dan natuurlijk handig van pas. “We hebben hier ook een eigen rookruimte geïnstalleerd. We zijn niet afhankelijk van een brouwerij, dat maakt het op zich wat makkelijker.”

In café De Rumba nemen de tapbiljarts een prominente ruimte in. © Frank Meurisse

Ondertussen nemen de twee tapbiljarts een prominente plaats in in het café. “We hebben eigen teams die uitkomen bij WGF en KRGVB, we spelen op vrijdag en zaterdag afwisselend thuis en op verplaatsing. Buiten die competitieploegen om wordt er ook geregeld gespeeld op de biljart, maar een interne competitie hebben we hier niet. Ik speel wel met het idee om hier een seniorencompetitie in te richten, waarbij we dan tornooitjes houden in de namiddag.”

“Ooit begon een klant hier van het potje hondensnoepjes te eten”

Een kaartclub is er ook niet meer. “Maar op zondagvoormiddag en maandagavond hebben we vaste groepjes die hier hun partijtjes manillen komen afwerken.”

Christophe en Katrien organiseerden ook nog een koers voor eigen deur. “Maar na corona is dat niet meer opgestart, je vindt ook niet vlot meer vrijwilligers om alles in goede banen te helpen leiden.”

Maar straks passeert hier het kruim van het Belgische wielrennen, want de lokale ronde van het BK wielrennen is uitgetekend langs onder meer de Ardooisestraat. “We wachten nog wat af, maar kijken om toch iets te doen. Al is het maar buiten braadworsten verkopen. Hopelijk raken onze zondagse vaste klanten in de voormiddag nog vlot tot hier en daarnaast zullen we moeten zien hoeveel volk er hier ook op de been zal zijn. Het meeste volk zal uiteraard in het centrum te vinden zijn, maar hopelijk is het goed weer en kunnen we er hier ook een feest van maken.”

Tent gaan vliegen

Na de lockdowns stond er ook een tent voor de deur waar de klanten op het terras buiten konden genieten. “Maar die tent is eens gaan vliegen. In de zomer kan het hier vooraan echt warm zijn en we zijn ook meer een toogcafé. De meeste mensen hebben hier hun vast plaatsje. Er komen hier wel eens jonge gasten binnen, maar dat zijn dan jongeren die hier gewoon met hun fiets passeren en eens binnen wippen. En zelf zijn we er nog niet geweest, maar we hebben hier wel best al wat mensen gehad die in B&B Hemelgem komen logeren. Hoe het daar is, weten we niet. Want meestal komen ze voor hun verblijf in de boomhut hier iets drinken.”

De Belgische voetbalcompetitie wordt er niet getoond op tv. “We zenden wel de koers uit en het WK heeft ons als horeca niet echt verwend. De matchen vielen niet op ideale tijdstippen”, weet Christophe.

Leuke anekdotes zijn er bij de vleet, maar die mogen natuurlijk niet allemaal de krant halen. Ook bij de fotosessie de patron was niet thuis zat de sfeer er goed in en ging Katrien zelfs de lucht in. “We hebben hier ooit iemand gehad die van de hondenkoekjes begon te eten. Er wordt hier wel wat af gelachen. De meeste klanten kennen elkaar ook door en door.”