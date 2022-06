‘Bar Barak’ gooit dit weekend de deuren open in domein Polderwind in Zuienkerke

Domein Polderwind in Zuienkerke pakt deze zomer uit met een nieuwe pop-upbar. ‘Bar Barak’ opent vrijdagavond de deuren, en blijft al zeker tot half september staan. Daarna komt er misschien ook een winterversie. “Onze grootste troef? De locatie, dat spreekt voor zich”, zegt initiatiefnemer Joerie Plaetevoet.

Domein Polderwind kreeg de laatste jaren steeds meer naambekendheid met alles wat er te beleven viel, en Joerie Plaetevoet (40) kent het domein door en door: met OutdoorTeam is hij er al actief sinds 2016. “Toen stond het zorghotel hier nog niet eens”, glimlacht hij.

Natuurbeleving

“We werkten van in het begin goed samen, en nu ook met Tobi en Kika van Vlotkamp. Samen creëerden we een meerwaarde die vooral draait rond de natuurbeleving op het domein.”

Joerie en zijn vriendin Annelies, die een tijdje ontbijt- en lunchbar eet! uitbaatte in Jabbeke, bedachten een nieuw pop-upconcept dat daar qua stijl ook bij aansluit. Er werd bewust gekozen voor natuurlijke materialen.

Grootste troef

“Barak staat voor rust en eenvoud; de filosofie van Polderwind. Mensen komen hier niet om te feesten, ze komen om te genieten van het mooie uitzicht. De zomerbar moest dan ook opgaan in de omgeving”, aldus Joerie.

De locatie is de voornaamste troef van Bar Barak. “Het uitzicht spreekt voor zich, zeker bij zonsondergang. Hét moment om knus te baracoonen op het strandje bij de plas of een paar uurtjes op het water te dobberen in een catano”, klinkt het.

Winterbar?

Ga vooral zelf ontdekken wat dat is. Ook Joeries horecapartner Ruben Smets (27) komt uit de evenementensector. “Ik werkte voor Adventure Valley Durbuy en ben via mijn vriendin op deze leuke nieuwe uitdaging gebotst. Een kwestie van op het juiste moment op de goeie plaats te zijn”, knipoogt hij.

Hij ontfermt zich de komende maanden over de organisatie van de bar. “De hele zomer lang brengen we hier de zon in je glas. Geniet van lekkere cocktails, een fris biertje, of waag je aan onze heerlijke tapas”, aldus Ruben.

Bar Barak mikt op de vele fietsers en wandelaars die voorbijkomen. “Voor hen wordt dit de ideale tussenstop”, besluit Joerie, die ondertussen ook al verder vooruit droomt. “Een winterbar zou hier ook niet misstaan.”