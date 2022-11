Bar-A-Lys opent de deuren en wil vooral buurtbewoners en passanten aantrekken voor een gezellige drink met hapjes

Aan de voet van de nieuwe reepbrug, op de hoek van de Fabriekskaai en de Burgemeester Schinkelstraat, opent morgen een gloednieuwe horecazaak. Met Bar-A-Lys willen Frederik Vuylsteke, Nancy Mullie, Axelle en Maud Derycke vooral buurtbewoners en passanten aantrekken voor een gezellige drink met hapjes en ze te laten genieten van de vernieuwde omgeving.

Zelf koos het gezin ervoor om boven de zaak te wonen want allen voeren ze ook nog hun eigen job verder uit. “Het was een sprong in het duister, maar we gaan er helemaal voor. Onze woning leek perfect gelegen voor een horecazaak en dus trokken we samen de kaart voor de uitvoering”, klinkt het bij Nany Mullie. In totaal werd er zes maanden keihard gewerkt om de zaak open te krijgen.

Frederik is zaakvoerder van dak- en gevelrenovatie Vuylsteke. Nancy Mullie is medewerker klinische studies in AZ groeninge te Kortrijk, Axelle studeert bedrijfspsychologie aan Ugent en Maud studeert orthopedagogie aan Hogent. “We combineren de zaak dus met onze huidige functies en studies. Daarom zullen we ook niet dagelijks open zijn, maar wel op de belangrijkste momenten van de week. Corona heeft ons de klik doen maken om voor onze droom te gaan”, klinkt het bij de zaakvoerders.

Uitgebreidere kaart

Ook de kaart is best uitgebreid. Voor Koffie en thee werkt de bar bijvoorbeeld samen met Viva Sara en er werd ook een leuke ontbijtformule uitgewerkt. “Het is een mini ontbijtformule voor wie krap in tijd zit, maar toch stevig wil ontbeten hebben. Daarnaast kan men ook bij ons terecht voor tapasplanken, pannenkoeken, desserts, rilletteplankjes, kaas, paté en zoveel meer. Kortom, het loont best de moeite om langs te komen.” Ook frisdranken en bieren staan op de kaart.

Met de winter in zicht werd het binnen alvast gezellig gemaakt. “Het open zicht naar buiten trekt echt aan en met de donkere dagen is de belichte reepbrug een echte eyecatcher. Daarnaast kijken we om ook ons terras verder uit bouwen tegen de lente van volgend jaar. Doordat de zon hier echt perfect op zit, hopen we dat de mensen ook daar vol van kunnen genieten”, aldus nog de zaakvoerders.

De bar is open op donderdag en vrijdag van 10 tot 19 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag is Bar-A-Lys gesloten.